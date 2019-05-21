أندية الدوري المصري الممتاز تدخل المنافسة على الاستثمار الرياضي ..”رجلا أعمال عربيين يعتزمان شراء نادي مصري

على غرار تركي آل الشيخ الذي امتلك نادي بيراميدز ( أسيوط سابقًا) ، يعتزم رجلي أعمال عرب شراء نادي في الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن يدخلا في مفاضات رسمية خلال أيام قليلة، حيث ذكرت صحيفة الجمهورية المصرية أن “الرئيس التنفيذي للصندوق الاستثماري لمجموعة كابيتال زيورخ، الدكتور فهد المرعبي وعصام الفهيم رجل الأعمال، يسعيان للاستحواذ على نادٍ بالدوري الممتاز، ومن المقرر أن يدخلا في مفاوضات رسمية خلال أيام”.

تفاصيل الصفقة

وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمريْن العربيين المرعبي والفهيم، من المقرر الدخول في مفاوضات رسمية وتقديم عروض بشكل رسمي للجهات المعنية خلال أيام لشراء النادي، وأضافت الصحيفة نقلًا عن رجل الأعمال عصام الفهيم قوله : إن “الفريق القانوني يعمل حاليا مع جميع الأطراف لإنهاء التفاصيل التعاقدية”.

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال فهد المرعبي قوله أيضًا بهذا الخصوص: أنه “لا يسعى إلى الظهور الإعلامي، بل الدخول في الاستثمار الرياضي”، وأشارت الصحيفة إلى أنه “رفض الإدلاء بأي تفاصيل إضافية قبل إنهاء الصفقة”.

استثمار رياضي في السوق المصرية الصيف الجاري

وكشف موقع الكابتن الرياضي أنه “من المنتظر أن يدخل السوق المصرية خلال الصيف الجارى اسثمارات عربية فى الشأن الرياضى، وذلك على خطى المستشار تركي آل الشيخ الذي أثبت نجاحًا في الاستثمار الرياضي من خلال امتلاكه لنادى بيرامديز، الذي أثار اهتمام الشارع الرياضى المصرى، وخطفه للأنظار، والمنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، وهو ما فتح المجال أمام رجال الأعمال العرب لخوض التجربة في مجال الاستثمار الرياضي وزيادة المنافسة.