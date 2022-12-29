رحيل الجوهرة السوداء.. وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه عن عمر 82 عاما بعد صراع مع المرض

تلقت جماهير الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، صدمة كبيرة مساء اليوم الخميس، بإعلان وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع طويل مع مرض السرطان وذلك بعد أن قضى نحو شهرا في مستشفى بالعاصمة البرازيلية وتم إعلان الوفاة بشكل رسمي مساء اليوم.

وتوفى بيليه عن عمر ناهز الـ 82 عاما بعد أن ترك خلفه تاريخا سطره من نور في تاريخ كرة القدم، حيث أصيب بمرض السررطان منذ سنوات وتلقى العلاج منذ فترات طويلة، وداهمته بعض المشاكل في القلب والكلى، وتدهورت حالته وتم نقله إلى المستشفي في الـ 29 من شهر نوفمبر الماضي وظل في المستشفى طيلة الشهر الماضي حتى توفى اليوم الخميس.

وأكد فريق الأطباء المشرف على حالة بيليه، أن الأسطورة البرازيلية تدهورت حالته منذ أيام وذلك بعد أن رفض جسمه قبول العلاج الكيميائي واستنفدت كل المحاولات لإنقاذه وكثرت مضاعفات المرض خلال الساعات الماضية، وفشل أعضاء الجسم في القيام بوظائفها.

وفي تصريحات سابقة أكدت صحيفة فوالها دي ساو باولو البرازيلية، أن الأسطورة بيليه لا يتجاوب مع العلاج الكيميائي الذي يخضع له، وتيقن الأطباء أنه لا يقدم له أي إضافة ومن ثم تقرر أن يتم وضعه في غرفة العناية المركزة خلال الساعات الماضية.

وجهز نادي سانتوس البرازيلي خيمة ضخمة في ملعبه استعدادا لجنازة أسطورة كرة القدم، بالإضافة إلى تجهيزه نعش ذهبي وضعت عليه الكثير من الصور الخاصة بالأسطورة البرازيلية كونه من أساطير الكرة ومن أفضل لاعبي العالم وأيقونة النادي.

يذكر أن بيليه قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس وهو سن الـ 15 عاما ولعب مع منتخب البرازيل في السادسة عشرة من عمرة وفاز مع راقصى السامبا في 3 بطولات لكأس العالم في أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد في العالم الذي وصل لهذا الإنجاز.

وقاد الأسطورة بيلية فريقة سانتوس البرازيلي إلى لقب ليبرتادوريس في عامي 1962، و1963، وأعلن اعتزاله لكرة القدم في عام 1977 ميلاديا، وعين بعدها سفيرا لكرة القدم في كافة دول العالم.