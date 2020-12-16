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رحيل مصطفى محمد عن ألزمالك بعد تحقق هذا الشرط

بواسطة أحمد ياسين
مصطفى محمد شرط رحيل مصطفى محمج

بعد أن برز اسمه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وافق مجلس الإدارة المعين برئاسة احمد بكري، على رحيل نجم خط هجوم النادي، اللاعب مصطفى محمد، ولكن بعد الانتهاء من المشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة، والمزمع إقامتها خلال شهر يوليو من العام القادم، وذلك رغبة من مجلس الإدارة في الحفاظ  على قوام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ألزمالك.

1 مجلس إدارة ألزمالك يستجيب لرغبة مصطفى محمد ويوافق على رحيله
2 تألق ملحوظ في مستوى مصطفى محمد

مجلس إدارة ألزمالك يستجيب لرغبة مصطفى محمد ويوافق على رحيله

هذا وقد أبدى اللاعب الشاب مصطفى محمد رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألزمالك في الاجتماع الذي عقده مع مسئولي النادي، بعد أن كشف عن العرض الذي يمتلكه من نادي “جلاطة سراي” التركي.

تألق ملحوظ في مستوى مصطفى محمد

يذكر نجم خط هجوم النادي الأبيض قد ظهر بمستوى عالي خلال مشاركته في المباريات الأخيرة التي شارك بها مع النادي، خصوصا بعد أخرازه هدفين في مباراة الفريق مع نادي الرجاء المغربي، وحصوله على لقب رجل المباراة في المواجهة نفسها.

رحيل مصطفى محمد عن نادي الزمالك
رحيل مصطفى محمد عن نادي الزمالك

مصطفى محمد من مواليد شهر نوفمبر عام 1997، صاحب بنيان قوي ومهارة عالية وينتظره مستقبل كبير إذا ما أتيحت له الفرصة للمشاركة في احد الدوريات الكبيرة.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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