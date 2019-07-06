رزاق سيسيه يرفض العودة الي الزمالك ويقرر الاستمرار مع الاتحاد

أعلن لاعب نادي الزمالك المعار من نادي الزمالك الي نادي الاتحاد السكندري اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه، عن رغبتة في الاستمرار في الموسم ضمن صفوف نادي الاتحاد، بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق الساحلي.

وتأتي رغبة اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه في الاستمرار ضمن صفوف الاتحاد، نظرآ لتألقة مع نادي الاتحاد السكندري خلال الموسم الحالي، حيث نجح في إحراز 7 أهداف هذا الموسم في المركز الثاني بعد خالد قمر الذي سجل 14 هدف، ويتصدر قائمة أكثر صانعي اللعب للنادي الساحلي برصيد 7 اسيست “صناعة لعب”، وأيضآ لعدم مشاركة مع نادي الزمالك بصفة أساسية منذ انضمامة للقلعة البيضاء.

ويعد رزاق سيسيه من الاعمدة الرئيسية حاليآ للنادي الساحلي الاتحاد السكندري، حيث يحتل الاتحاد المركز الـ 11 من ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم.

ويتواصل حاليآ مجلس إدارة الاتحادي السكندري برئاسة محمد مصيلحي، مع إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضي منصور من أجل الوصول الي اتفاق لتجديد إعارة المهاجم الأيفواري لموسم إضافي آخر او شراؤه من القلعة البيضاء بصفة نهائية.

الجدير بالذكر ان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري طلعت يوسف قد أعلن في وقت سابق عن رغبتة في استمرار اللاعب الايفواري رزاق سيسيه ضمن صفوف الفريق السكندري، نظرآ للاداء المميز الذي ظهر به اللاعب خلال مباريات الفريق هذا الموسم، والذي يعد من اهم الحلول الهجومية التي يعتمد عليها نادي الاتحاد السكندري.