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رسالة دروجبا الي محمد صلاح قبل كأس أمم افريقيا

كتب مصطفى حبوبةفي آخر تحديث
رسالة دروجبا الي محمد صلاح قبل كأس أمم افريقيا
محمد صلاح

تنطلق مبارايات كأس الأمم الافريقية يوم الجمعه المقابل الموافق 21 يونيو، وتستمر بطولة افريقيا حتي 19 يوليو، وقد وجة الايفواري دروجبا لاعب تشيلسي السابق إلي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وسوف يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” مضمون هذة الرسالة.

اجتمع كلاً من المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى واللاعب ديديه دروجبا في باريس في اجتماعات كونفرس الفيفا، حيث جاءت رسالة دروجبا الي محمد صلاح من خلال المهندس هاني أبو ريدة.

وقد طلب دروجبا من المهندس هاني أبو ريدة أن يوجة هذة الرسالة الي محمد صلاح، ومضمون الرسالة:”هذا وقت محمد صلاح، وعليه أن يستغل كل هذا التألق الذى يمر به مؤخرًا للتتويج ببطولة أمم أفريقيا وسط جماهيره”.

وأضاف دروجبا في رسالته:”على محمد صلاح أن يكون نموذجا لباقى زملائه ويسحب الفريق بالكامل لأعلى للتتويج بالبطولة التى تقام على الأراضى المصرية”.

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عن الكاتب

مصطفى حبوبة

انا مصطفي ابراهيم، مواليد 2003، احب التدوين والعمل في المواقع منذ سن 13 سنة، ولذلك قررت أعمل في الموقع العظيم نجوم مصريه، كلمة

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