تعرف على رسالة محمد صلاح للاعبي ليفربول قبل العودة التاريخية أمام برشلونة والفوز 4 صفر

مجددا حقق فريق ليفربول الإنجليزي المعجزة التي ظن كثيرون أنها مستحيلة التحقيق، بعدما عاد من هزيمة بثلاثة أهداف للا شيء أمام فريق برشلونة الإسباني قبل أقل من أسبوع، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ليقلب الطاولة رأسا على عقب على العملاق الكاتالوني بسحقه بنتيجة 4 – صفر بمعقله ملعب أنفيلد التاريخي، ليكتب فصلا جديدا في تاريخ البطولة الأكبر في القارة العجوز، ويحقق “ريمونتادا” تاريخية ستعلق في أذهان محبي الساحرة المستديرة طويلا، كما كان الحال في نهائي اسطنبول الشهير واللقب الذي تحقق أمام ميلان الإيطالي في 2005.

غياب محمد صلاح وفيرمينو

مباراة شهدت غياب بعض من أبرز لاعبي المارد الأحمر، على رأسهم نجمه الأول وهدافه المصري محمد صلاح، ورفيقه في خط هجوم ليفربول البرازيلي روبرتو فيرمينو، ولاعب الوسط الغيني نابي كيتا، بسبب الإصابة، لم يكن أشد المتفائلين من جماهير ومحبي العملاق الإنجليزي يتوقع عودة كبيرة أمام برشلونة بقيادة ليونيل ميسي أحد أعظم من أنجبت الكرة عبر تاريخها.

رسالة محمد صلاح للاعبي ليفربول

وقبل المباراة، وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة ضمنية إلى زملائه ومدربه وجماهير فريقه، بارتدائه “تيشرت” أسود اللون، كُتب عليه بالانجليزية: “Never Give Up”، أو ما معناه: لا تستسلم أبدا، قاصدا بها تحفيز زملائه على العودة والإيمان بقدرتهم على قلب النتيجة وحسم التأهل على حساب برشلونة من قلب أنفيلد، وهو ما قد كان بتحقيق العودة التاريخية بعد مباراة ملحمية بقيادة المدرب الألماني المحنك يورجن كلوب.

فرحة لاعبو ليفربول والاحتفال مع الجماهير

وفور إطلاق الحكم التركي شاكير صافرة نهاية المباراة معلنا فوز وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية للبطولة الأغلى في أوروبا للعام الثاني على التوالي، عمت الاحتفالات أرجاء ملعب أنفيلد، وظل اللاعبون والمدرب داخل الملعب وتوجهوا لتحية جماهيرهم وأساطير ليفربول المتواجدين بالمدرجات، بينما اعتلت الصدمة وجوه لاعبي برشلونة وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ميسي، بعدما خرجوا من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي بنفس الطريقة، عقب هزيمة العام الماضي أمام روما الإيطالي.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة

جدير بالذكر انتهاء المباراة بفوز ليفربول برباعية دون رد على برشلونة الإسباني، أحرزها ديفوك اوريجي في الدقائق 7 و79، وفينالدوم في الدقيقتين 54 و56.