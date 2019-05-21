رسمياً: أجيري يُعلن قائمة منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 2019

أعلن منذ قليل المهندس إيهاب لهيطة المدير الإداري لمنتخب مصر بأن “خافيير أجيري” المدير الفني للمنتخب قد اختار رسمياً 25 لاعب للانضمام لمعسكر المنتخب الذى سيقام فى مدينة برج العرب اعتباراً من 6 يونيو 2019 استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2019 التى ستقام فى مصر فى الفترة من 20 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولي أمام منتخب تنزانيا يوم 13 يونيو، والثانية أمام منتخب غينيا يوم 16 يونيو على استاد برج العرب، وقد ضمت قائمة المنتخب 17 لاعب محلي بجانب 8 لاعبين محترفين فى الدوريات الأوروبية، وكان من أبرز اللاعبين التى تمت المطالبة بضمهم هم اللاعب عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، واللاعب وليد سليمان نجم الأهلي.

أسماء اللاعبين المحليين فى قائمة منتخب مصر

محمد الشناوى (الأهلى) أحمد الشناوي (بيراميدز) محمود عبد الرحيم ” جنش ” (الزمالك) محمد أبو جبل (سموحة) وليد سليمان (الأهلى) عبد الله السعيد (بيراميدز) أحمد على كامل (المقاولون العرب) عمر جابر (بيراميدز) مروان محسن (الأهلى) طارق حامد (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلى) محمود حمدي “الونش ” (الزمالك) باهر المحمدي (الإسماعيلى) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) نبيل عماد ” دونجا ” (بيراميدز) محمود علاء (الزمالك) أحمد أبو الفتوح (سموحة)

أسماء اللاعبين المحترفين فى قائمة منتخب مصر

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزي) أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى) علي أحمد ” غزال ” (فيرنس البرتغالى) محمود حسن ” تريزيجيه ” (قاسم باشا التركى) عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)

وقد استبعد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عدد من الأسماء البارزة منها رمضان صبحي، وعبد الله الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومحمد عبد الشافي، وعصام الحضري.