رسمياً: أحمد حسام ميدو مديراً فنياً لفريق مصر المقاصة

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة رسمياً من الكابتن أحمد حسام ميدو لتولي مهمة المدير الفني للفريق اعتباراً من الموسم المقبل، وقد اعتمد مجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد عبد السلام العقد رسمياً ظهر اليوم الأحد 9 يونيو وذلك بمقر شركة مصر المقاصة على أن يتولى المدير الفني الجديد الاتفاق واختيار أفراد الجهاز المعاون له الموسم المقبل.

وقررت إدارة نادي مصر المقاصة عقد مؤتمر صحفي في الحادية عشر من صباح غداً الاثنين بالتجمع الخامس فى فندق “لاند مارك” لإعلان تفاصيل التعاقد مع الكابتن أحمد حسام لتولي القيادة الفنية لفريق مصر المقاصة الموم القادم وتقديم الجهاز المعاون وتفاصيل فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد عقد أكثر جلسة مع أحمد حسام ميدو خلال الأسبوع الماضي للاتفاق على تولي ميدو القيادة الفنية لفريق مصر المقاصة واتفق الطرفان على أن يكون التعاقد لمدة سنتين ومنح الجهاز الفني الصلاحية الكاملة للتعاقد مع اللاعبين وتقديم تقرير كامل عن اللاعبين المتواجدين فى الفريق حالياً واللاعبين الذين يرغب ميدو فى التعاقد معهم.

وقد حدد الكابتن أحمد حسام ميدو عدد من الصفقات التي يرغب فى ضمهم لفريق مصر المقاصة الموسم المقبل ومن أبرزهم اللاعب أحمد الشيخ واللاعب إسلام محارب نجوم النادي الأهلي، وعدم التفريط فى إسلام جابر العائد من الإعارة فى نادي الداخلية، وكذلك الاحتفاظ باللاعب الغاني جون أنطوي، وقد استقر الكابتن أحمد حسام على عادل مصطفى كمدرب عام للفريق ووليد هويدي مدير للكرة والتعاقد مع مدرب أجنبي للأحمال.