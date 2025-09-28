رسمياً.. إقالة لوران بلان وتعيين حسن خليفة مدربًا مؤقتًا لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا عن إقالة لوران بلان المدير الفني للفريق الأول، في قرار مفاجئ جاء قبل أيام من مواجهة شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.

البيان الرسمي

أصدر النادي بيانًا موجزًا عبر منصاته، شكر فيه المدرب الفرنسي لوران بلان وجهازه المساعد على الفترة الماضية وتمنى لهم التوفيق، وأكد أن القرار يهدف لإعادة الزخم الفني ورفع مستوى الأداء قبل المباريات الحاسمة.

من هو مدرب الاتحاد الجديد؟

أعلنت الإدارة أن الكابتن حسن خليفة هو مدرب الاتحاد الجديد بصفة مؤقتة، على أن يعاونه الإسباني إيقان كاراسكو مشرفًا فنيًا للفئات السنية. التعيين المؤقت يهدف للحفاظ على استمرارية العمل وعدم تعطيل تحضيرات الفريق.

أسباب إنهاء تعاقد لوران بلان

مصادر داخل النادي أوضحت أن إقالة لوران بلان جاءت نتيجة تراجع النتائج وغياب الانسجام التكتيكي في بعض مباريات الموسم، إلى جانب رغبة الإدارة في تصحيح المسار سريعًا قبل الدخول في مرحلة حاسمة من البطولة الآسيوية.

الاتحاد يواجه شباب الأهلي

يستعد الاتحاد لمواجهة شباب الأهلي دبي يوم 30 سبتمبر 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.