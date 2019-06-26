رسمياً: استبعاد عمرو وردة عن معسكر منتخب مصر لأسباب تأديبية

أعلن مسؤولو المنتخب الوطني المصري اليوم الأربعاء 26/6/2019، استبعاد اللاعب عمرو وردة من تشكيلة الفريق، وعدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تُقام في مصر.

♦قرار استبعاد وردة لأسباب غير أخلاقية:

أعلن مسؤولو الفريق، أن قرار استبعاد عمرو وردة كان بسبب سوء تصرفه وتصرفاته الغير أخلاقيه، وجاء هذا بعد انتشار أخبار في السوشيال ميديا تدين اللاعب عمرو وردة، بأنه حاول التحرش بعارضة أزياء مشهورة (Merihan Keller)، عبر محادثة في احدي وسائل التواصل الاجتماعي، ثم قامت تلك الفتاة بنشر المحادثة عبر السوشيال ميديا.

الأمر الذي يسبب قلق وتوتر في صفوف المنتخب المصري والتأثير السلبي على اللاعبين، وذلك أثناء بطولة مهمة كبطولة الأمم الأفريقية، ونحن نسعى للفوز بالبطولة والتتويج باللقب الثامن خصوصاً أنها على أرض مصرية، لذلك جاء قرار الاستبعاد حاسماً في ذلك التوقيت ضد عمرو وردة.

♦متى صدر قرار الاستبعاد؟

يأتي القرار قبل المباراة الثانية للمنتخب الوطني، في مرحلة المجموعات مساء الأربعاء ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث شارك اللاعب عمرو ورده في المباراة الافتتاحية، التي جمعت منتخبي مصر وزيمبابوي وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف واحد مقابل لا شيء، سجله اللاعب محمود تري زيجيه.

♦مشاركة عمرو وردة في المباراة الافتتاحية

شارك اللاعب عمرو وردة في المباراة الافتتاحية للمنافسة ضد زيمبابوي، والتي انتهت بفوز مصر1-0، حيث لعب عمرو وردة آخر 20 دقيقة، بعد أن تم تبديله محل اللاعب عبد الله السعيد، عمرو وردة هو ثاني لاعب مصري يتم استبعاده من مسابقة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد أن تم استبعاد اللاعب إبراهيم سعيد من البطولة وذلك في عام 2000، من قبل مدرب الفريق في ذلك الوقت، محمود الجوهري.

♦تفاصيل مجموعة منتخب مصر في البطولة

تتقاسم مصر وأوغندا الصدارة في المجموعة الأولى، بثلاثة نقاط لكل منهما، بينما تبقى زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية في القاع، وتعتبر بطولة الأمم الأفريقية هذا العام، هي أكبر نسخة في تاريخ البطولة حيث تضم 24 فريقاً على عكس ما كانت 12 فقط في السنوات الماضية.