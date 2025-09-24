رسمياً.. الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك 2025 وكيف تأهل كل فريق

اكتملت مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025، حيث حُسمت المقاعد الـ16 المؤهلة إلى الدور المقبل، بعد مواجهات قوية شهدت مفاجآت وأهداف غزيرة في مختلف الملاعب السعودية. وفيما يلي نستعرض الفرق المتأهلة وكيفية عبورها إلى الدور التالي.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16

الهلال : تأهل بعد فوزه الصعب على العدالة بنتيجة 1-0.

النصر : عبر بسهولة بعد سحقه جدة برباعية نظيفة 4-0.

الأهلي : استهل البطولة بانتصار كاسح على العريج بخماسية 5-0.

الشباب : تأهل بركلات الترجيح بعد التعادل مع أبها 2-2 (4-2 بركلات).

الاتحاد : خطف بطاقة التأهل من الوحدة بانتصار صعب 1-0.

القادسية : واصل المشوار بفوز مثير على العروبة 3-1.

الباطن : عبر بركلات الترجيح أمام الاتفاق بعد تعادل 2-2 (4-2 بركلات).

الأخدود : أقصى الرائد بهدف نظيف 1-0.

التعاون : سحق الفيصيلي برباعية دون رد 4-0.

الخلود : تفوق على البكيرية بنتيجة 2-1.

الخليج : حقق فوزاً كبيراً على الطائي بنتيجة 5-0.

الحزم : تجاوز نجران بنتيجة 2-1.

النجمة : حقق مفاجأة بتخطي ضمك 2-1.

الزلفي : تأهل على حساب القيصومة بركلات الترجيح 0-0 (3-4).

الرياض : صعد بعد فوزه على الجبيل بهدف دون رد 1-0.

: صعد بعد فوزه على الجبيل بهدف دون رد 1-0. الفتح: عبر من مواجهة الجبلين بنتيجة 2-1.

ملاحظات عن دور الـ32

تميز هذا الدور بمفاجآت أبرزها خروج فرق مثل الفيصيلي وضمك، مقابل تألق فرق الوسط مثل النجمة والخلود والزلفي الذين أكدوا أن البطولة لا تعترف بالفوارق الكبيرة. كما شهدت بعض المباريات إثارة في ركلات الترجيح التي حسمت مصير أكثر من مواجهة.

بهذا يترقب عشاق الكرة السعودية قرعة دور الـ16، التي ستجمع بين كبار الأندية والفرق الطموحة، مما ينذر بمواجهات نارية ستزيد من سخونة كأس الملك 2025.