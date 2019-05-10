رسمياً: الزمالك يطلب ترحيل مباراة الداخلية وتأجيل لقاء الإنتاج

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطلب رسمي لاتحاد الكرة المصري يطلب ترحيل مباراة الداخلية المقرر إقامتها يوم الأحد القادم 12 مايو 2019 ضمن مباريات الأسبوع 32 فى الدوري المصري على أن تقام يوم الاثنين أو الثلاثاء، وتأجيل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 15 مايو لوقت يتم تحديده فيما بعد بسبب المشاركة فى مباراة نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي مقرر إقامتها قبل مباراة الزمالك والنجم الساحلي فى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقدم الزمالك بطلب لتأجيلها ووافق اتحاد الكرة على طلب التأجيل بشرط أن يخوض الزمالك 3 مباريات قبل أن يخوض الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وهى مباريات الزمالك مع وادي دجلة، والداخلية، والإنتاج الحربي.

وتأتي مطالبة الزمالك بتأجيل مباراة من الثلاث مباريات المقرر له خوضها قبل مباراة نهائي كأس الكونفدرالية بسبب إجهاد اللاعبين والصيام خلال شهر رمضان، حيث سيخوض الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مع نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو مباراة الذهاب فى المغرب، ومباراة العودة ستقام فى برج العرب يوم 26 مايو الجاري.

وكان الزمالك قد فاز بصعوبة على وادي دجلة فى مباراة الأمس بنتيجة 2 / 1 ليرفع رصيده إلى 63 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى جدول تريب الدوري المصري، يعد الأهلي المتصدر برصيد 67 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، وباق للزمالك مباراتين مؤجلتين، والأهلي له مباراة مؤجلة، والفارق 4 نقاط مع الأهلي المتصدر.