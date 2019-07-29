رسمياً: انتقال عمر صلاح لسموحة بعد انضمام أبو جبل للزمالك

رسمياً انتقل حارس مرمي الزمالك الناشئ عمر صلاح إلى صفوف فريق سموحة السكندري لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم المقبل بعد أن أجرى مسئولو فريق سموحة مفاوضات مع الزمالك فى صفقة انتقال محمد ابو جبل حارس مرمي سموحة لصفوف نادي الزمالك.

وقد وقع الناشئ عمر صلاح على عقود انتقاله لصفوف فريق سموحة لمدة 3 مواسم فى حضور والده ومسئولي نادي سموحة وسيد مرعى وكيل اللاعبين، وتأتى موافقة الزمالك على انتقال الحارس عمر صلاح خلال فترة الانتقالات الصفيفية ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس مرمي سموحة للزمالك.

وقد شارك الناشئ عمر صلاح حارس مرمي الزمالك السابق وسموحة الحالي مع فريق الزمالك البالغ من العمر 21 عاماً فى 3 مباريات مع فريق الزمالك هذا الموسم فى الدوري المصري وقد اهتزت شباكه بثلاثة أهداف كان أغربها هدف الجونة الثاني الذى تسبب فى ضياع نقطتين من الزمالك فى المنافسة على بطولة الدوري وقد تألق عمر صلاح مع الزمالك فى مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي ليساهم فى فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه.

كان مجلس إدارة نادي سموحة قد اتفق مع مجلس إدارة نادي الزمالك على انتقال محمد أبو جبل حارس سموحة إلى القلعة البيضاء فى صفقة شهدت انتقال عمر صلاح وأحمد داؤداً إلى صفوف فريق سموحة، وعودة محمد أبو جبل لفريق نادي الزمالك.