رسمياً تأجيل مبارة القمة بين “الأهلي والزمالك” وأصداء واسعة بين الجماهير من بين غضب وفرح بالقرار

كانت تتأهب جماهير الكرة المصرية للقاء الأهم فى الدوري بين ناديي القمة “الأهلي”، ونادي “الزمالك”، فى إيطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري العام المصري لكرة القدم، وقد تم إصدار القرار من جانب الإتحاد المصرى، بتأجيل اللقاء الى اجل غير معلوم، وقد ذكر ان التأجيل كان لدواعي أمنية.







وقد إنقسمت جماهير الناديين بين مؤيد ومعارض للقرار، فجماهير النادي “الأهلي” عبرت عن إستيائها من القرار بسبب الحالة الفنية التي يمر بها الفريق والأداء المميز الذي يشهده فريق كرة القدم بعد تولي المدرب السويسري “رينيه فايلر” مسئولية تدريب الفريق، والأداء المميز الذي ظهر على الفريق منذ توليه المسئولية، جيث خاض خمسة “5” مباريات بين كل البطولات وربح المباريات الخمس،







وكانت جماهير النادي “الأهلي” تمنى النفس بهزيمة آخري للفريق المنافس، تصعب عليه مسئولية المناسفة وتقتل أحلامه بشكل سريع، او تضع سقف لطموحاته فى هذا الموسم، خصوصاً ان فريق “الزمالك” يعانى بهبوط حاد فى المستوي فى الفترة الأخيرة.

كما تختلف امنيات الجماهير العاشقة للقلعة البيضاء، هم يدركون جيداً أن النادي “الأهلي” يعيش اجمل فتراته فى المستوي، فى حين هما يعانون من تذبذب فى المستوي، وعدم ثبات على تشكيلة واحدة والإختلاف بين كل مباراة وآخري فى العناصر التى يمكنها أن تبدأ المباراة.

وقد ترك أثر قرار تأجيل مباراة القمة، لأعتراض بعض الأندية الأخري على القرار والمطالبة بالمساوة وتأجيل الأسبوع ال”4″ بشكل كامل، فقد إعترض “فرج عامر” وغرد قائلاً، نطلب بتأجيل مباراة “بيراميدز” من أجل العدالة، كما اكدي نادر شوقي مدير الشركة المسئولة عن إدارة كرة القدم بنادي “الجونة”، التقدم بطلب رسمي للإتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل المباراة بين ناديي “الجونة، واف سي مصر”.