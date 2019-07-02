رسمياً: تحديد المنتخب الذي سيقابل مصر في دور ال١٦ لكأس الأمم ومواجهة نارية في دور ال٨

انتهت جميع مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر وتم تحديد مراكز جميع الفرق ال٢٤ المشاركة في البطولة النهائية وبالتالي تحددت الفرق المتأهلة لمنافسات دور ال١٦ وأسفرت عن بعض المواجهات النارية التي يمكن اعتبارها نهائياً مبكراً بالإضافة إلى الطريق الصعب الذي وقع فيه منتخب مصر.

من هو منافس مصر في دور ال١٦ وموعد المباراة

بعد انتهاء منافسات الدور الأول، حقق منتخب جنوب أفريقيا المركز الثالث في مجموعته وأصبح رسمياً ضمن أفضل ٤ فرق حاصلة على المركز الثالث، وطبقاً للوائح البطولة فإن منتخب مصر سيواجه هذا المنتخب في مباراة دور ال١٦ على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم السبت ٦ يوليو القادم في تمام الساعة التاسعة مساءاً.

طريق صعب لمنتخب مصر بدءاً من دور الثمانية

أسفرت مباريات دور ال١٦ عن مواجهة نارية بين منتخبي الكاميرون ونيجيريا والتي يمكن اعتبارها بمثابة “نهائي مبكر” لكن الأكثر نارية هو أن الفائز في تلك المباراة سيواجه الفائز في مباراة مصر و…. في دور الثمانية القادم وهي مباراة ستكون صعبةً بكل تأكيد لكلا المنتخبين.

وحال فوز مصر في مباراة دور الثمانية وصعودها إلى نصف النهائي فإن مواجهة قوية أخرى تنتظرها أمام الجزائر أو كوتديفوار المرشحين للعب مباراة دور الثمانية.

وأسفرت بقية المباريات عن مواجهات متوازنة المنتخبات العربية حيث تقابل الجزائر غينيا بينما يلعب منتخب المغرب أمام بنين، وتواجه السنغال أوغندا بينما يلتقي منتخب مدغشقر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية.

كان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ16 بعد أن تصدّر المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط إثر انتصاره في جميع مبارياته أما جنوب إفريقيا فاحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي ضمت المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.