رسمياً | ريال مدريد يُعلن ضم إدين هازارد لمدة 5 مواسم

بعد طول انتظار أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2019 عن إتمام الصفقة التي طال حسمها .. نعم إدين هازارد اليوم مدريدي حيث أعلن منذ قليل نادي ريال مدريد الإسباني عن نجاحه في التعاقد مع النجم البلجيكي جناح نادي تشيلسي الإنجليزي “إدين هازارد” بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2024 .. نعم التحق إدين هازارد بكتيبة زين الدين زيدان بعد أن أعلن الطرفان منذ فترات طويلة رغبتهم في العمل سوياً في صفقة طالتها العديد من الصعوبات حتى وافق البلوز على رحيل نجمهم الأول.

ريال مدريد يُعلن ضم إدين هازارد لمدة 5 مواسم

أعلن ريال مدريد اليوم على موقعه الرسمي وعلى حساب النادي على تويتر أنه قد أتم بنجاح ضم الجناح البلجيكي إدين هازارد مُحدداً يوم الخميس القادم الموافق 13 يونيو 2019 موعداً لتقديم النجم البلجيكي لجماهير النادي الملكي في سانتياغو برنابيو.

صفقات ريال مدريد صيف 2019

هذا وبعد إتمام هذه الصفقة يكون ريال مدريد قد نجح في إتمام 3 صفقات من العيار الثقيل في سوق الإنتقالات الصيفية الحالي حيث نجح الملكي في ضم كُل من البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو، والصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت.

هذا ويعتبر إدين هازارد زين الدين زيدان المُدير الفني الحالي لريال مدريد هو قدوته في الملاعب والذي أعلن صراحة رغبته في الإلتحاق بالعمل معه ولكنه تراجع بعد رحيل زين الدين زيدان الموسم الماضي عن تدريب ريال مدريد موضحاً أن حلم اللعب في ريال مدريد هو حلم الطفولة وأنه يتمنى الإنضمام إلى ريال مدريد سواء تحت مظلة تدريب زين الدين زيدان أو حتى بعد رحيله.