رسمياً.. قناة أون سبورت تُعلن إذاعة مباراة الأهلي واطلع بره القادمة

مع اقتراب موعد مباراة الأهلي واطلع بره المُقرر إقامتها يوم الأحد القادم الموافق أول أيام عيد الأضحي المبارك 2019 في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا ذهاب الدور التمهيدي، أعلنت قناة أون سبورت بشكل رسمي إذاعة مباراة الأهلي واطلع بره، وجاء ذلك من خلال تويته عبر موقع تويتر أعلنت فيها قناة أون سبورت “النادي الأهلي يبدأ رحلة البحث عن النجمة التاسعة، انتظروا مباراة النادي الأهلي واطلع بره يوم الأحد 11 أغسطس في تمام السابعة مساءً فقط وحصرياً على أون سبورت”.

موعد مباراة الأهلي واطلع بره

يخوض النادي الأهلي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا لقاءه القادم أول أيام عيد الأضحي المبارك أمام نظيره اطلع بره في إطار الدور التمهيدي، ويبحث الأهلي عن النجمة التاسعة، وسوف يخوض النادي الأهلي خلال شهر أغسطس 3 مباريات، الأولي أمام اطلع بره في دور ال 64 الذهاب، والثانية أمام بيراميدز يوم السبت الموافق 17 أغسطس، والثالثة مباراة العودة أمام اطلع بره والتي تقرر إقامتها يوم الجمعة 23 أغسطس 2019.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واطلع بره

من المُقرر أن تنقل قناة أون سبورت لقاء الأهلي ضد اطلع بره والذي من المُقرر إقامته الأحد القادم، وذلك عقب إعلانها على تويتر بشكل رسمي إذاعة مباراة الأهلي القادمة.

النادي الأهلي يبدأ رحلة البحث عن النجمة التاسعة

انتظروا مباراة النادي الأهلي ونادي أطلع برة يوم الأحد 11 أغسطس في تمام الساعة 7.00 مساءً "فقط وحصريا" على #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/x1ZitWdGDN — ON Sport (@ONsportEg) August 6, 2019

جديراً بالذكر أن الأهلي قد استطاع تحقيق لقب الدوري المصري برصيد 80 نقطة، بينما احتل الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري.