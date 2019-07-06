رسمياً: “لامبارد” مديراً فنياً لتشيلسي من الموسم المقبل

في مفاجأة من العيار الثقيل أعلنت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي عن قيادة الانجليزي “فرانك لامبارد” مهام المدير الفني للفريق الأزرق البلوز لمدة 3 مواسم تدريبية قادمة اعتباراً من الموسم الكروي القادم، وقد قاد الانجليزي الدولي لامبارد قيادة فريق دربي كاونتي خلال الموسم الماضي، سيتولى إدارة الفريق وذلك بعد رحيل المدير الفني الإيطالي ماوريسيو إلي تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

تفاصيل تعاقد فرانك لامبارد مع نادي تشيلسي

صرح “فرانك لامبارد” بعد توقيعه للنادي الانجليزي بانه فخور جداً بالعودة مرة اخري إلي بيته القديم، فجماهير تشيلسي تعرف مدي حبي الكبير لهذا النادي الذي قام ببناء فرانك لامبارد، فأنا أعمل بجد من أجل التحضير للموسم القادم لتحقيق المزيد من الانتصارات وتحقيق رغبات جمهور تشيلسي بالحصول علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري الأبطال.

خبرات فرانك لامبارد التدريبية بالدوري الانجليزي

يبلغ الانجليزي الدولي لامبارد 41 عام، قام بتدريب فريق ديربي كاونتي في اخر شهر مايو لعام 2018 خاض خلالها مع الفريق حوالي 57 مبارة حقق الفوز في 26 مبارة وخسر في 15 وتعادل في 16 مبارة، مما حقق مع الفريق مستويات عالية لفتت انتباه مسئولي إدارة تشيلسي للتعاقد معه، وكان فريق تشيلسي الانجليزي خيب أمال جماهيره في الموسم الماضي بسبب سوء المستوي الذي ظهر عليه اللاعبين خلال أداء المباريات وعدم حصولهم علي بطولة الدوري، ولعل ما حفظ ماء الوجه للمدرب السابق ماوريسيو هو حصوله علي بطوله الدوري الأوربي فقط.