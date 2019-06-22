رسمياًَ: البرازيل تتأهل إلى دور الثمانية من كوبا أمريكا 2019 برفقة فنزويلا من المجموعة الأولى وبيرو تنتظر باقي نتائج الجولة الثالثة

في جولة الحسم استطاع المنتخب البرازيلي دك شباك منتخب بيرو بنتيجة كبيرة وثقيلة، حيث سجل السامبا أربعة أهداف مقابل لاشئ، وبهذا الانتصار تصعد البرازيل رسمياً إلى دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي تقام في البرازيل في الفترة ما بين 16 يونيو إلى 7 يوليو المقبل.

منتخب البرازيل أدى أفصل مبارياته في كوبا أمريكا إلى الآن أمام بيرو والذي كان من أبرز المنافسين في المجموعة الأولى، المباراة شهدت سيطرة تامة للسامبا، ومع بداية اللقاء وتحديداً في الدقيقة 12 أحرز كاسيميرو نجم ريال مدريد الإسباني الهدف الأول للمنتخب البرازيلي، وجاء فيرمينو نجم فريق ليفربول ليحرز الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، في الدقيقة 32 يحرز إيفرتون الهدف الثالث، ويختتم رباعية الفريق البرازيلي داني ألفيس نجم باريس سان جيرمان.

كما صعد من هذه المجموعة برفقة المنتخب البرازيلي، منتخب فينزويلا بعدما فاز على بوليفيا في مباراة الجولة الثالثة، بثلاث أهداف لهدف، ليحل ثانياً في المجموعة الأولى ويتأهل رسمياً إلى دور الثمانية.

أما منتخب بيرو فلديه فرصة كبيرة للتأهل كأحسن ثالث في الثلاث مجموعات حيث يمتلك من النقاط أربعة وفارق الأهداف -2 وبنسبة كبيرة سوف يتأهل لدور الثمانية برفة أحد منتخبات المجموعة الثانية والتي تضم كلاً من كولومبيا والتي ضمنت التأهل رسمياً، وباراغوي، برفقة منتخب قطر والأرجنتين الذي يسارعان على حصد مقعد في دور الثمانية.