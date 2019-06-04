رسميا الاتحاد الآسيوي يعلن اسم الدولة المضيفة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا منح دولة الصين بالإجماع حق استضافة كأس آسيا 2023 بعد أن كانت المرشحة الوحيدة، ويأتي قرار الاتحاد الآسيوي بعدما أجمع جميع أعضاء جمعيته العمومية غير العادية في العاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي (فيفا).

استضافة الصين كأس آسيا 2023

ويذكر أن الصين استضافت النهائيات في 2004، وفيها لعبت اليابان أمام اليابان وخسرت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وشارك فيها 16 منتخبا.

الصين المرشح الوحيد بعد تخلي كوريا الجنوبية عن الترشح

وكانت كوريا الجنوبية تخلت عن فكرة الترشح أمام الصين في منتصف شهر مايو الماضي عن فكرة الترشح مفسحة المجال للصين لتكون هي المرشحة الوحيدة لاستضافة الحدث القاري.

الصين تستضيف كأس آسيا 2023

وقال الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الأسيوي: «اسمحوا لي أن أكون أول المهنئين لجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الصيني لكرة القدم على استضافة كأس آسيا 2023».