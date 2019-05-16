رسميا| النصر بطل الدوري السعودي تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهايته

حقق نادي النصر لقب الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2018 – 2019 برصيد 70 نقطة متفوقا على نادي الهلال الوصيف بفارق نقطة واحدة حيث حقق نادي الهلال 69 نقطة ويحتفل جمهور نادي النصر باللقب الغالي بعد الفوز على الباطن بنتيجة 2/1 ليحسم لقب الدوري الأكثر متعة هذا العام والذي طال عليه الصراع في الأسابيع الاخيرة ولم يفرط النصر في صدارة الدوري في الجولة الأخيرة.

نتيجة مباراة النصر والباطن

تفوق نادي النصر على نادي الباطن بهدفين مقابل هدف ليحقق نادي النصر لقب بطولة الدوري السعودي للمرة الثامنة في تاريخه ويؤكد النصر أحقيته بالفوز باللقب في أقوى نسخة للدوري السعودي.

ترتيب الدوري السعودي الجولة الأخيرة

حصل نادي النصر على لقب الدوري حتى اذا فاز الهلال على الشباب فهناك فارق نقطة لصالح النصر لم يفرط بها ليسعد جماهيره العريضة التي أشعلت المدرجات قبل وأثناء وبعد اللقاء والمكافئات المالية الكبيرة التي رصدتها ادارة النصر للاعبين في حالة الفوز

8 الرائد 30 10 8 12 0 48 : 38 -10 38 9 الفتح 30 8 11 11 0 45 : 32 -13 35

احتفالات نادي النصر بالفوز باللقب