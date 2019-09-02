رسميا| انتقال لاعب برشلونة رافينها الكنتارا إلى صفوف سيلتا فيجو على سبيل الاعارة

أعلن نادي برشلونة الاسباني إعارة لاعبه البرازيلي رافينها الكنتارا إلى صفوف نادي سيلتا فيجو للموسم الحالي وذلك قبل ساعات من غلق الانتقالات الصيفية، وأفاد النادي الكتالوني أن اللاعب رافينها قام بتجديد عقده مع برشلونة قبل الإعارة لمدة عامين وينتهي تعاقد رافينها الكنتارا في 2021.







إعارة رافينها إلى سيلتا فيجو

قامت إدارة برشلونة بإعارة لاعب كرة القدم رافينها الكنتارا إلى سيلتا فيجو الذي يتحمل راتب اللعب في فترة الإعارة بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 1,5 مليون يورو وكان قد انتقل رافينها إلى صفوف برشلونة وهو في سن 13 عاماً وشارك لأول مرة في سن 19 عاماً عندما تم تصعيده للفريق الأول بواسطة المدير الفني السابق لبرشلونة لويس انريكي،







ويذكر أن صاحب ال 26 عاماً ساهم في التتويج ب 11 لقباً أثناء الفترة التي قضاها بين أسوار النادي الكتالوني ولعب 91 مباراة أحرز فيها 12 هدفاً، ودائما ما يتألق في الفترات التي يشارك فيها ويكون في الموعد عندما يتم الاعتماد عليه فهو شارك بشكل أساسي في أعظم مباراة لبرشلونة مباراة الريمونتادا التاريخية ضد باريس سان جيرمان والتي تمكن فيها برشلونة بالفوز على الفريق الباريسي بنتيجة 1/6، وحرمت الاصابات رافينها من الكثير من الفرص وهو الأن يخرج للإعارة ليعود من جديد في العام القادم.