“رسميا” تحديد موعد بداية الدوري السعودي للمحترفين 2020/2019 الموافق 1441

تم الإعلان رسميا الآن عن موعد بداية الدوري السعودي للمحترفين الجديد القادم 1441/2020 والذي يترقبه الجميع، حيث تم تحديد يوم 22 أغسطس 2019 لبداية الموسم الجديد، هذا ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن عن موعد بداية التسجيل وموسم الانتقالات الصيفية، والذي يبدأ من الأربعاء 12 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم السبت 31 أغسطس 2019، وستتمكن الأندية خلال تلك الفترة من تسجيل اللاعبين المحترفين والهواة والمواليد، هذا وسوف تبدأ فترة الانتقالات الشتوية للموسم الجديد بداية من الأربعاء 1 يناير 2020 حتى الجمعة 31 يناير 2020.

بالتزامن مع موعد بداية الدوري السعودي للمحترفين 2020 قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن يكون عدد الأجانب في كل فريق 7 لاعبين وعدد المواليد 1 لاعب، هذا وتخوض كل الأندية السعودية الموسم الجديد القادم برؤساء جدد، بعد قرار الهيئة العامة للرياضة بإنهاء تكليف الرؤساء الحاليين، وعقد جمعيات عمومية لكل الأندية لاختيار وانتخاب رؤساء جدد لمجالس إداراتها.

هذا ويعتبر الدوري السعودي للمحترفين الدرجة الممتازة واحد من أقوى الدوريات ليس في منطقة الخليج العربي فقط ولكن على مستوى القارة الآسيوية، فاز نادي النصر بالنسخة الماضية من البطولة بعد منافسة قوية جدا من الهلال، والموسم القادم أيضا ستكون المنافسة كبيرة بين أندية القمة الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب.