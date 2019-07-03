رسميا جدول مباريات دور ثمن النهائي لبطولة أمم افريقيا و موعد مباراة مصر ضد جنوب افريقيا

بعد إنتهاء دور المجموعات في بطولة أمم افريقيا 2019 مصر وبعد تحديد الأربع فرق الحاصلين على المركز الثالث من أصل ست مجموعات من المقرر أن يبدأ دور ال 16 يوم الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو الجاري ، وستقام المباراة بين منتخبي المغرب وبنين في تمام الساعه السادسه على ستاد السلام ، تقام أيضا مباراة بين منتخبي أوغندا و السنغال يوم الجمعة الموافق 5 /7 في تمام الساعة التاسعة على ستاد القاهرة الدولي .

الفرق التي تأهلت لدور ال16

بعد تحديد أحسن ثالث من الستة مجموعات وهم الكونغو من المجموعة الاولى و غينيامن المجموعه الثانية وجنوب افريقيا من المجموعة الرابعة وبنين من المجموعة السادسة ستكون مواجهات دور ال 16 كالاتي :

1-أوغندا ضد السنغال يوم الجمعه 5/7 .

2- المغرب ضد بنين يوم الجمعة 5/7 .

3-مصر ضد جنوب افريقيا يوم السبت 6/7 .

4- نيجيريا ضد الكاميرون يوم السبت 6/7 .

5-مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية يوم الاحد 7/7 .

6- الجزائر ضد غينيا يوم الاحد 7/7 .

7- مالي ضد كوت ديفوار يوم الاثنين 8/7 .

8- غانا ضد تونس يوم الاثنين 8/7 .

موعد مباراة مصر في دور ال16

صعدت مصر الى دور ال16 بعد سلسلة إنتصارات متتالية ، لم يستقبل فيها مرمى المنتخب أي هدف في أول ثلاث لقاءات له في دور المجموعات ، محققا مركزا أول في مجموعته ، وسيواجه المنتخب القومي منتخب جنوب أفريقيا ثالث المجموعة الرابعة يوم السبت الموافق 6 من شهر يوليو الجاري .