رسميا جدول مباريات دور ربع النهائي في بطولة امم افريقيا

بدأت بطولة امم افريقيا المقامه في مصر 2019 في 21 من شهر يونيو الماضي، وشهدت البطولة أحداثا غير متوقعة فقد خرج منتخب مصر من دور ال16 على يد منتخب جنوب افريقيا، الأمر الذي نشر خيبة الأمل على الشعب المصري، كما خرج منتخب المغرب على يد منتخب بنين، كما تأهلت الجزائر لدور ربع النهائي، وصعدت السنغال على حساب اوغندا، كما صعدت مدغشقر على الكونغو الديمقراطية، كما صعد منتخب ساحل العاج على حساب منتخب مالي، وصعدت نيجيريا على حساب الكاميرون .

موعد مباريات دور ال 8 في بطولة امم افريقيا

دور ربع نهائي امم افريقيا يقام يومي الاربعاء والخميس الموافقين 10 و 11 من شهر يوليو الجاري، حيث صعد الى ربع النهائي كلا من السنغال و بنين و مدغشقر و ساحل العاج و الجزائر و نيجيريا و جنوب افريقيا .

من سيلعب ضد من في دور ال 8؟

بعد إنتهاء دور ال 16 ومعرفه المنتخبات التي تأهلت لربع النهائي ننقل لكم وزار موقع كلمة موعد مباريات دور ربع النهائي، حيث سيلعب منتخب السنغال ضد منتخب بنين يوم الاربعاء الموافق 10/7 في تمام الساعه السادسه مساءً على ملعب الدفاع الجوي، كما سيلعب منتخب نيجيريا ضد منتخب جنوب افريقيا يوم الاربعاء الموافق 10 من شهر يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب استاد الاسماعليه، وسيواجه منتخب الجزائر منتخب ساحل العاج يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو في تمام الساعة السادسة مساءً على ستاد السويس، وسيواجه منتخب مدغشقر منتخب تونس يوم الخميس .

ملخص دور ال16 اليوم الاثنين

صعد منتخب ساحل العاج على حساب منتخب مالي كما إنتصر منتخب على منتخب غانا و صعد الى دور ربع النهائي ليواجه منتخب مدغشقر .