رسميا| مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي بعد الفوز على برايتونفي الجولة الأخيرة

فوز كبير لمانشستر سيتي على برايتون يمكنه من الفوز بلقب الدوري الانجليزي رسميا بعد صراع كبير مع الوصيف نادي ليفربول الذي فرط في اللقب لصالح السيتي بعدما كان يبتعد بفارق 7 نقاط ولكن كانت نقطة التحول هي فوز مانشستر سيتي على ليفربول الذي قلص الفارق إلى 4 نقاط وظل جوارديولا ولاعبيه يطاردون ليفربول حتى تمكنوا من الحصول على اللقب في الجولة الأخيرة والفوز على برايتون برباعية بعد أن تلقى هدف في الدقائق الأول.

مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي

حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي بعد أن وصل للنقطة 98 متفوقا عن ليفربول صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة برصيد 97 نقطة في أقوى نسخة للدوري الانجليزي الذي يحمل طابع المتعة والإثارة حتى اللحظات الأخيرة من عمر الدوري والجولة 38.

ترتيب الدوري الانجليزي في الجولة الأخيرة

لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط

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