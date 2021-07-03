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رسميًا أول مصري يلعب في نادي برشلونة في التاريخ

بواسطة سمير زيادة
رسميًا أول مصري يلعب في نادي برشلونة في التاريخ رسميًا أول مصري يلعب في نادي برشلونة في التاريخ

علي زين  اللاعب المصري بكرة اليد، رسميًا ينتقل من نادي الشارقة الإماراتي إلى نادي برشلونة الإسباني للموسم المقبل، وفق البيان الرسمي الصادر عن نادي الشارقة اليوم الجمعة، ليعتبر زين العابدين أول مصري يلعب في نادي برشلونة بطل أوروبا بكرة اليد الموسم الماضي.

1 أول مصري يلعب في نادي برشلونة
2 أول مصري وثالث لاعب عربي يمثل برشلونة بكرة اليد

أول مصري يلعب في نادي برشلونة

رسميًا أول مصري يلعب في نادي برشلونة في التاريخ
رسميًا أول مصري يلعب في نادي برشلونة في التاريخ

أول مصري وثالث لاعب عربي يمثل برشلونة بكرة اليد

ويعتبر علي زين  أول مصري يلعب في نادي برشلونة وثالث لاعب عربي يمثل برشلونة في كرة اليد بعد التونسيين، وائل جلوز ، ووليد بن عمور.

وسينتقل زين  إلى برشلونة لينضم إلى فريق كرة اليد في النادي بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء مشاركته مع فريق مصر في أولمبياد طوكيو المقبل.

ويعتبر علي زين أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة منتخب مصر لكرة اليد الذي حصل على المركز السابع في بطولة كأس العالم لكرة اليد الأخيرة 2021 التي أقيمت في مصر.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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