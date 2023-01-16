رسميًا اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يقرر إسناد تنظيم بطولة «خليجي 26» إلى دولة الكويت

قرر اتحاد كأس الخليج العربي أمس الأحد بشكل رسمي، إسناد إقامة بطولة كأس الخليج “خليجي 26” في نسختها السادسة والعشرين إلى الكويت، كما حدد الاتحاد موعد بداية البطولة لتقام خلال شهر ديسمبر 2024 المقبل، وقد تم اصدار ذلك القرار خلال اجتماع اتحاد كأس الخليج العربي والذي أقيم في مدينة البصرة العراقية وذلك على هامش منافسات خليجي 25 التي تقام حاليا في دولة العراق.

موعد بطولة كأس الخليج «خليجي 26»

أكد رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم حمد بن خليفة، أنه تقررت إقامة بطولة كأس الخليج في الكويت، كما أكد سيادته علي ضرورة العمل على تهيئة الظروف المناسبة لمشاركة جميع المنتخبات بخطوطها الأولى، كما أشار إلى أن موعد البطولة ستُقام في شهر ديسمبر 2024، وأشار حمد بن خليفة في تصريحاته من ناحية أخرى، إلى أن دولة قطر ستستضيف بطولة آسيا في شهر يناير 2024.

الجدير بالذكر أن بطولة خليجي 26 كان من المقرر إقامتها، في نهاية العام الحالي 2023، ولكن جاءت فكرة تأجيل إقامة البطولة إلى نهاية عام 2024، وذلك بسبب ضغط المباريات الذي ستعاني منه المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2024 والتي ستقام في قطر بدلا عن إقامتها في الصين، بعد اعتذارها عن عدم استضافة البطولة في وقت سابق.

بطولة خليجي 25

تقام بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” في نسختها الحالية في دولة العراق، وقد وصلت البطولة حاليا إلى دور نصف النهائي والذي استطاع كل من المنتخبات التالية الصعود إلى نصف نهائي البطولة ( العراق، قطر، البحرين، سلطنة عمان)، ويلعب اليوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023 مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي 25، مباراة العراق أمام قطر ومباراة البحرين أمام سلطنة عمان.

وتسعى الأربعة منتخبات إلى الحصول على بطولة كأس الخليج العربي 25، لذا تقترب البطولة الحالية من من النهاية، حيث ستلعب المباراة النهائية خلال الأسبوع الحالي خلال يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023، وأقيمت النسخة الماضية بطولة خليجي 24 في دولة قطر وفاز بها منتخب البحرين بعدما فاز على المنتخب السعودي بهدف للا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما.