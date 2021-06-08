رسميًا.. تحديد ملعب مباراة العودة بين الأهلي والترجي في قبل نهائي إفريقيا

تنتظر الجماهير العربية والإفريقية قمة كروية كبيرة تجمع بين الأهلي المصري والترجي التونسي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث يلتقي الفريقان في مباراتي ذهاب وعودة، مباراة الذهاب تُقام في تونس بينما تُقام مباراة العودة في مصر.

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هذا وقد أرسل النادي الأهلي خطاب رسمي للاتحاد الإفريقي، يُحدد فيه ملعب مباراة العودة في نصف النهائي الإفريقي، حيث قال الأهلي في الخطاب، أن المباراة ستقام على ملعب نادي السلام بالقاهرة، على أن يُخطر الكاف نادي الترجي بقرار الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في إفريقيا

تُقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأوليمبي في العاصمة تونس يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021 الجاري، على أن تُقام مباراة العودة في القاهرة وعلى ملعب النادي الأهلي يوم السبت الموافق 26 من شهر يونيو 2021 الجاري، والفائز يتأهل للنهائي الإفريقي ليقابل الفائز من الوداد المغربي وكايزر شيفس الجنوب إفريقي.

النادي الأهلي يبحث عن تحقيق النجمة العاشرة من البطولة الإفريقية الأهم على مستوى الأندية، كما أنه يريد استكمال مشوار البطولات بعدما حقق منذ أيام لقب السوبر الإفريقي على حساب بطل المغرب، وذلك في المباراة التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة، يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا وأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة.