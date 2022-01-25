رسميًا.. مصطفى فتحي يبدأ رحلته مع التعاون السعودي

بدأ اللاعب مصطفى فتحي، مهاجم نادي الزمالك المصري، ومنتخب مصر الأول، رحلته مع نادي التعاون السعودي، بعد انتقاله على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل مليون دولار يحصل عليها النادي الأبيض.

ووصل صباح اليوم، الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، اللاعب مصطفى فتحي، إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم، ليبدأ مشواره مع سكري القصيم.

وأعلن نادي التعاون السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” انضمام اللاعب المصري، بفيديو يستعرض أبرز لمسات اللاعب وفنياته، ومن المقرر أن يلتحق فتحي بالتمارين الأيام المقبلة.

مصطفى فتحي، هو مهاجم مصري، من مواليد 12 مايو 1994، بالمنصورة، بدأ مسيرته الكروية مع نادي نبروه، وفي موسم 2012/ 2013 انتقل إلى نادي بلقاس، ومنه إلى الزمالك في الموسم التالي.

انتقل اللاعب على سبيل الإعارة إلى التعاون السعودي، في موسم 2017/ 2018، وأعاره الزمالك إلى سموحة قبل أن يستعيده مرة أخرى في بداية الموسم الجاري.

تألق اللاعب مع منتخب مصر، في بطولة كأس العرب مما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الخليجية.