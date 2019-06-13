رصد| تشكيل المنتخب التونسي في بطولة الأمم الأفريقية وجدول ومواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019

يخوض المنتخب التونسي عدد من المباريات الهامة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث يشارك بمجموعة من اللاعبين المحترفين والمهرة في كرة القدم، نتابع معكم للتعرف على جدول ومواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019 النسخة الثانية والثلاثين التي من المنتظر إقامتها في مصر على أراضي عدد من الملاعب المصرية بالمحافظات المختلفة من يوم 21-6-2019 وحتى يوم 19-7-2019، ليلعب المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة بالبطولة مع كل من مالي، موريتانيا، أنغولا.

تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019

يشارك 24 منتخب أفريقي عربي وغير عربي في بطولة كأس الأمم الأفريقية منها 4 فرق عربية وهي تونس والمغرب والجزائر، والدولة المستضيفة للبطولة مصر، تتوزع على المجموعات الخامسة، والرابعة، والثالثة، والأولى على الترتيب.

كل مجموعة من المجموعات الأربعة تشارك في ثلاثة جولات قبل التأهل للدور الـ16 ومنه إلى الدور الربع النهائي ثم النصف النهائي، ثم النهائي والذي يطمح المنتخب التونسي في الوصول إليه

جدول ومواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية

الجولة المباراة التاريخ التوقيت الأولى تونس وأنغولا 24-6-2019 الساعة السابعة مساءً الثانية تونس ومالي 28-6-2019 الساعة 4:30مساءً الثالثة تونس وموريتانيا 2-7-2019 الساعة التاسعة مساءً

تشكيل منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019