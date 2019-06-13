رصد| تشكيل المنتخب التونسي في بطولة الأمم الأفريقية وجدول ومواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019

يخوض المنتخب التونسي عدد من المباريات الهامة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث يشارك بمجموعة من اللاعبين المحترفين والمهرة في كرة القدم، نتابع معكم للتعرف على جدول ومواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019 النسخة الثانية والثلاثين التي من المنتظر إقامتها في مصر على أراضي عدد من الملاعب المصرية بالمحافظات المختلفة من يوم 21-6-2019 وحتى يوم 19-7-2019، ليلعب المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة بالبطولة مع كل من مالي، موريتانيا، أنغولا.
تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019
يشارك 24 منتخب أفريقي عربي وغير عربي في بطولة كأس الأمم الأفريقية منها 4 فرق عربية وهي تونس والمغرب والجزائر، والدولة المستضيفة للبطولة مصر، تتوزع على المجموعات الخامسة، والرابعة، والثالثة، والأولى على الترتيب.
كل مجموعة من المجموعات الأربعة تشارك في ثلاثة جولات قبل التأهل للدور الـ16 ومنه إلى الدور الربع النهائي ثم النصف النهائي، ثم النهائي والذي يطمح المنتخب التونسي في الوصول إليه
جدول ومواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية
|الجولة
|المباراة
|التاريخ
|التوقيت
|الأولى
|تونس وأنغولا
|24-6-2019
|الساعة السابعة مساءً
|الثانية
|تونس ومالي
|28-6-2019
|الساعة 4:30مساءً
|الثالثة
|تونس وموريتانيا
|2-7-2019
|الساعة التاسعة مساءً
تشكيل منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019
- حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، معز بن شريفية، ومعز حسن.
- خط الدفاع: نسيم هنيد، وياسين مرياح، وديلان برون، ومحمد دراغر، ووجدي كشريدة، وأيمن بن محمد، وأسامة الحدادي، وكريم العواضي، ورامي البدوي.
- خط الوسط: الفرجاني ساسي، وإلياس السخيري، وغيلان الشعلالي، ومارك اللمطي، ويوسف المساكني، ونعيم السليتي.
- خط الهجوم: بسام الصرارفي، وأنيس البدري، وياسين الخنيسي، ووهبي الخزري، وفراس شواط.
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