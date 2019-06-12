رصد| مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر

تقام مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية ضمن فعاليات البطولة في الفترة بين 21 يونيو 2019، و19 يوليو 2019، حيث تضم المجموعة كل من تونس، ومالي، وموريتانيا، وأنجولا، وهي من الفرق المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث يشارك 24 فريق كرة قدم أفريقي في البطولة، في النسخة الثانية والثلاثين، نتابع معكم للتعرف على جدول المجموعة الخامسة ومواعيد المباريات في كأس الأمم الأفريقية في مصر.

المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية

نقدم لك جدول ومواعيد مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للتعرف على مواعيد المباريات، حيث نتابع معكم لحظة بلحظة للتعرف على مواعيد المباريات في كل من الجولة الأولى، والجولة الثانية، والجولة الثالثة، في النسخة الثانية والثلاثين في الفترة بين 21 يونيو، و19 يوليو لعام 2019.

يتم لعب المباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية في محافظات مصر على أرض ملاعب كل من استاد القاهرة، واستاد السلام بالقاهرة، واستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، واستاد الإسكندرية، واستاد السويس، وإستاد الإسماعيلية.

وتنضم كل من تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا في المجموعة الخامسة، لكأس الأمم الأفريقية، كما تقام مباريات الدور الـ 16 في أيام 5 يوليو، و 6 يوليو، و7 يوليو 2019، والدور الربع النهائي يكون في أيام 10 يوليو، و11 يوليو، والدور النصف النهائي في يوم 14 يوليو، أما الدور النهائي يقام في 19 يوليو.

جدول ومواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية