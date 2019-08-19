رضا عبدالعال يهاجم رمضان صبحي ويكشف أسباب هزيمة الأهلي من بيراميدز في كأس مصر – فيديو

تعليق رضا عبد العال عن أسباب خسارة الأهلي من بيراميدز وخروجه من كأس مصر، وهجومه علي رمضان صبحي، قال الكابتن رضا عبد العال عبر قناته علي يوتيوب، أن مباراة الأهلي ضد بيراميدز لم ترتقي للمستوى المطلوب من اللاعبين، وأضاف ان فريق بيراميدز يمتلك مدرب كبير مثل “سيباستيان ديسابر” عرف كيف يجاري النادي الأهلي في المباراة، وقال عبد العال أن السبب الرئيسي لخسارة الأهلي في مباراة الكأس أمام بيراميدز هو “كنتاكي” مدرب النادي الاهلي.

أضاف رضا عبد العال لاسارتي مدرب ضعيف على المستوى الفني، لا يصلح للقيادة الفنية للأهلي، وأضاف أن مارتن لاسارتي مثله مثل كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر جميعهم لا يملكون الرؤية الفنية لقيادة فرق كبيرة مثل الأهلي والزمالك.

رضا عبد العال يحلل مباراة الأهلي

قال رضا عبد العال أن لاعبي الأهلي افتقدوا روح الفانلة الحمراء واستسلموا للخسارة أمام بيراميدز، وهاجم رضا عبد العال رمضان صبحي وحسين الشحات وأيمن أشرف لاعتراضهم الكبير على جهاد جريشة حكم المباراة، وأضاف هؤلاء اللاعبين لا يعرفون قيمة فانلة النادي الأهلي، وطالب اللاعبين بالتركيز في الملعب فقط وعدم الالتفات إلى التحكيم وأي شيء آخر يعيق تركيزهم خلال المباريات القادمة للنادي الأهلي.

إقالة لاسارتي من تدريب الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الاستغناء عن خدمات المدير الفني للنادي مارتن لاسارتي وذلك بعد الهزيمة الثقيلة من بيراميدز 1 – 0 في دور ال 16 من بطولة كاس مصر 2019، وتم تعيين الكابتن محمد يوسف لقيادة الفريق حتى يتم التعاقد مع مدير فني جديد للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.