رغم أنف كورونا .. استمرار الدوري بدولة أوربية وبحضور جاهيري

مع انتشار ذلك الفيروس الميكروني المخيف، كورونا المستجد “كوفيد-19″، بدأت العديد من الدول تعليق جميع الأنشطة الاجتماعية والرياضية، حيث أوقفت جميع الدول التي انتشر بها الوباء جميع المسابقات الرياضية بما فيها الدوري المحلي، ولا سيما دول أوروبا، كما قام الاتحاد الأوربي بالاتفاق مع الدول الأعضاء بتأجيل المنافسات المحلية والدولية .

الاتحادات الأوربية الأكثر إصابة تعلن توقف النشاط

قد استباح فيروس كورونا دولًا أوربية كثيرة، وبدأت تحتل بعضها مراكز متقدمة بين الدول الأكثر إصابة بالوباء، حيث احتلت إيطاليا المركز الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة بعدد إصابات بلغت 115.242 تليها إسبانيا بـ 112.065 حالة، وألمانيا بعدد إصابات 84.794 حالة وقد سجلت انجلترا 38168 حالة، وهذه الدول من أكبر دوريات المحترفين في أوروبا والعالم، ما أدى إلى تعليق النشاط الرياضي بها .

دولة أوروبية تتمسك بإقامة الدوري بحضور جماهيري

مع كل تلك الظروف الاستثنائية، واجتياح الوباء لمعظم دول أوروبا، أصرت دولة أوروبية على استمرار إقامة مباريات الدوري المحلي بها بصورة طبيعة، بل والأكثر من ذلك، فإنها سمحت للجماهير بحضور تلك المباريات، حيث قررت بيلا روسيا بتحدي فيروس كورنا المستجد، باستمرار منافسات الدوري المحلي بشكل طبيعي دون أدنى تغيير، مع تأجيل منافسات الناشئين والشباب وكرة القدم النسائية .

الاتحاد الأوربي يقرر حسم البطولات المحلية على ارض الملعب لاحقًا

أرسل الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا)، ورابطة الأندية الأوروبية، وأيضًا رابطة بطولات الدوري في القارة، رسالة مشتركة إلى أعضائهم تفيد بضرورة تحديد أبطال البطولات وكذلك الدوري المحلي واقعيًا على أرض الملعب، يأتي ذلك وسط قرارات من عدة اتحادات أوربية مثل بلجيكا وهولندا وإيطاليا بإلغاء المنافسات المحلية، حيث أعلن الاتحاد البلجيكي منح اللقب لكلوب بروج المتصدر للدوري المحلي .