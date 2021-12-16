“روحنا ذهبية” شعار دورة الألعاب الخليجية 2022 الثالثة بالكويت

أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية، عن شعار دورة الألعاب الخليجية 2022 الثالثة، والتي تستضيفها دولة الكويت خلال شهر يناير، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الدولة، وقال الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية “الجميع يعلم أن أجمل ما في التنافس هو الحصول على الميدالية الذهبية، وأجمل ما في الرياضة هو التحلي بالروح الرياضية، لهذا السبب اخترنا شعار دورة الألعاب الرياضية (روحنا ذهبية)، اختيار هذا الشعار يجسد روح الأخوة والتنافس الشريف بين المشاركين، فليس هناك خاسرا بين الأشقاء”

دورة الألعاب الخليجية 2022

تُقام دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة في الكويت خلال الفترة من 9 حتى 19 يناير 2022، بمشاركة أكثر من 1500 رياضيا خليجيا، يتنافسون في 15 لعبة جماعية وفردية، هذا وتبدأ اللعبات الجماعية قبل الانطلاق الرسمي للبطولة المرتقبة، الدول المشاركة في الدورة هي: الكويت، السعودية، قطر، البحرين، عمان، الإمارات.