روكي مارسيانو لاعب عجمان الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية للمهاجم الكاميروني

بواسطة محمود عطا الله
مارسيانو لاعب عجمان الجديد مارسيانو لاعب عجمان الجديد

أعلن نادي عجمان عن ضم المهاجم الكاميروني الشاب روكي مارسيانو على أن يتم قيده ضمن اللاعبين المقيمين، نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم روكي مارسيانو لاعب عجمان الجديد، وأهم أرقام هذا اللاعب، صفقة ضم مارسيانو لعجمان ستكون واحدة من الصفقات القوية والناجحة في الدوري الإماراتي أدنوك، لأن هذا اللاعب لديه معدل تسجيلي مرتفع من الأهداف.

معلومات عن مارسيانو لاعب عجمان الجديد

  • روكي مارسيانو لاعب عجمان الجديد رقم 91 هو مهاجم كاميروني من مواليد عام 2022، في يناير 2023 يكون قد أكمل 20 عامًا.
  • بدأ مارسيانو مسيرة التألق في الدوري الأوزبكي مع نادي جيزاك الأوزبكي.
  • في شهر يناير 2022 ينتقل مارسيانو إلى فريق خوارزم الأوزبكي ويتألق مع هذا الفريق.
  • خلال الدوري الأوزبكي 2022 سجل مارسيانو 15 هدفًا من 21 مباراة وحصل على المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي هذا الدوري، ولعب في كأس أوزبكستان مباراتين وسجل هدف واحد.
  • لعب مارسيانو لاعب عجمان لمنتخب الكاميرون للناشئين.
  • يؤكد الخبراء أن هذا اللاعب سوف يتألق مع عجمان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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