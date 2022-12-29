روكي مارسيانو لاعب عجمان الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية للمهاجم الكاميروني

أعلن نادي عجمان عن ضم المهاجم الكاميروني الشاب روكي مارسيانو على أن يتم قيده ضمن اللاعبين المقيمين، نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم روكي مارسيانو لاعب عجمان الجديد، وأهم أرقام هذا اللاعب، صفقة ضم مارسيانو لعجمان ستكون واحدة من الصفقات القوية والناجحة في الدوري الإماراتي أدنوك، لأن هذا اللاعب لديه معدل تسجيلي مرتفع من الأهداف.

معلومات عن مارسيانو لاعب عجمان الجديد