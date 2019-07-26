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رياض محرز لأول مرة يعلق على واقعة عدم مصافحة رئيس وزراء مصر أثناء تتويج بلاده بكأس أمم إفريقيا

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
رياض محرز لأول مرة يعلق على واقعة عدم مصافحة رئيس وزراء مصر أثناء تتويج بلاده بكأس أمم إفريقيا
رياض محرز

النجم الجزائري رياض محرز ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ، بعد الجدل الذي أثارته واقعة عدم مصافحته لرئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي ، في حفل تسلُّم بلاده لكأس أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر في الفترة الواقعة 21 يونيو ولغاية 19 يوليو 2019 ، واستلامه الميدالية الذهبية ،  في أول تعليق له حول الواقعة التي استنكرتها العديد من وسائل الإعلام المصرية والتي رصدتها عدسات الكاميرات وهو يبتعد عن مصافحة رئيس الوزراء ووزير الرياضة أشرف صبحي ، ماذا قال؟.

ماذا علق رياض محرز حول سلوكه المثير للجدل؟

سلوك رياض محرز الذي أثار الجدل ، كان تعليقه على هذا الأمر وهو الأول له وفق ما نقله موقع ” “أونزي مونديال”: “لقد أردت الذهاب لمصافحته لكن تمت مناداتي لآخذ الكأس فاستدرت، لم يكن هذا مقصودا، وليست لدي أي مشكلة حيال هذا الأمر”.

فوز الجزائر في بطولة كاس أمم إفريقيا 2019
فوز الجزائر في بطولة كاس أمم إفريقيا 2019

وكان محرز ساهم مع منتخب ” محاربو الصحراء” في إحراز كأس الأمم الإفريقية 2019 في القاهرة ، وهي المرة الثانية للمنتخب الجزائري التي يحرز فيها اللقب خلال تاريخ مشاركاته في البطولة ، بعد فوزه الأول في عام 1990 ، وتمكن محرز من تسجيل 3 أهداف ، وكان أهمها وأبرزها الهدف الثاني الذي سجله في مرمى نيجيريا ، في دور نصف النهائي من البطولة القارية بالثواني الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة.

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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