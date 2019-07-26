رياض محرز لأول مرة يعلق على واقعة عدم مصافحة رئيس وزراء مصر أثناء تتويج بلاده بكأس أمم إفريقيا

النجم الجزائري رياض محرز ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ، بعد الجدل الذي أثارته واقعة عدم مصافحته لرئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي ، في حفل تسلُّم بلاده لكأس أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر في الفترة الواقعة 21 يونيو ولغاية 19 يوليو 2019 ، واستلامه الميدالية الذهبية ، في أول تعليق له حول الواقعة التي استنكرتها العديد من وسائل الإعلام المصرية والتي رصدتها عدسات الكاميرات وهو يبتعد عن مصافحة رئيس الوزراء ووزير الرياضة أشرف صبحي ، ماذا قال؟.

ماذا علق رياض محرز حول سلوكه المثير للجدل؟

سلوك رياض محرز الذي أثار الجدل ، كان تعليقه على هذا الأمر وهو الأول له وفق ما نقله موقع ” “أونزي مونديال”: “لقد أردت الذهاب لمصافحته لكن تمت مناداتي لآخذ الكأس فاستدرت، لم يكن هذا مقصودا، وليست لدي أي مشكلة حيال هذا الأمر”.

وكان محرز ساهم مع منتخب ” محاربو الصحراء” في إحراز كأس الأمم الإفريقية 2019 في القاهرة ، وهي المرة الثانية للمنتخب الجزائري التي يحرز فيها اللقب خلال تاريخ مشاركاته في البطولة ، بعد فوزه الأول في عام 1990 ، وتمكن محرز من تسجيل 3 أهداف ، وكان أهمها وأبرزها الهدف الثاني الذي سجله في مرمى نيجيريا ، في دور نصف النهائي من البطولة القارية بالثواني الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة.