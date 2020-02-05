رياض محرز ينفصل عن زوجته ويرتبط بطالبة إنجليزية

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن نجم منتخب الجزائر رياض محرز انفصل مؤخرا عن زوجته الهندية، ريتا، وارتبط بفتاة أخرى إنجليزية اسمها تيلور وارد، التي ما زالت تدرس في المرحلة الجامعية وتبلغ من العمر 22 عاما فقط.

وبدأت عدد من الصحف في نشر صور للاعب الجزائري رياض محرز وبرفقته الطالبة الجامعية الإنجليزية، تيلور وارد، في عدة أماكن ومناسبات مختلفة ومن بينها تناول العشاء سويا في أحد الأماكن الفاخرة.

وبحسب صحيفة “ذا صن» البريطانية التي نقلت عن مصدر، فإن الطالبة الجامعية رفضت الارتباط باللاعب الجزائري حتى ينهي زواجه الأول، مؤكدا أن “محرز” اتخذ قرار الافصال عن زوجته الهندية ريتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رياض محرز والطالبة تيلور، كانت تجمعهما علاقة صداقة قبل أن يتحول إلى حب، وتطلب منه الأخيرة الانفصال عن زوجته الأولى التي أنجب منها طفلين بعد مدة زواج تخطت 6 سنوات.

الفتاة التي ارتبط بها رياض محرز

وأكد موقع سكاي نيوز عربية ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انفصال رياض محرز عن زوجته الهندية، ونشر بعض المعلومات عن الطالب البريطانية التي ارتبط بها محرز على حساب زوجته الأولى.

وقال إن الطالب تيلور هي ابنة وهو لاعب كرة قدم سابق ويدعى آشلي تيلور، وكان والدها قد لعب في أندية مختلفة مثل نوريتش وبلاكبرن وديربي كاونتي وغيرهم، قبل أن يصبح رجل أعمال كبير وأحد نجوم التليفزيون.