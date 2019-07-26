ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد .. جميع تفاصيل ماقبل صافرة البداية

ريال مدريد سيواجه فريق أتلتيكو مدريد في كأس الأبطال الدولية في دربي مدينة مدريد والذي سيقام هذه المرة على ميتلايف في الولايات المتحدة، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية خصوصا بعد أدائه السيئ في المباراة الماضية من هذه البطولة.

تعرض ريال مدريد لخسارة 3-1 على يد بايرن ميونيخ في المباراة الافتتاحية للبطولة ، وتأخر بهدفين في الشوط الأول من المباراة ضد آرسنال، ومع ذلك حقق الريال عودة قوية ليحرز التعادل في الوقت الطبيعي قبل الفوز بركلات الترجيح على الجانرز.

في هذه الأثناء ، لعب أتلتيكو مدريد مباراة واحدة فقط في كأس الأبطال الودية، وانتهت بالتعادل السلبي مع الفريق المكسيكي غوادالاخارا الذي فاز بعد ذلك 5-4 في ركلات الترجيح.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

​

موعد المباراة السبت 27 يوليو

توقيت المباراة 1:30 (بتوقيت جرينتش)

الملعب ملعب ميتلايف

الحكم: TBC

ماركو أسينسيو غائب بعد إصابة في الرباط الصليبي الأمامي ضد آرسنال، مع احتمال أن يغيب الإسباني في معظم الموسم.

حصل ناتشو فرنانديز على بطاقة حمراء في نفس البطولة وسيتم تعليقه ، وكذلك ماركوس لورينتي الذي يلعب في أتلتيكو ، والذي سيتجنب مواجهة ناديه السابق بعد استلام بطاقة حمراء ضد غوادالاخارا.

التشكيل المتوقع ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

​

ريال مدريد كورتوا. أودريوزولا ، راموس ، فاران ، ميندي ؛ مودريتش ، كروس ، إيسكو ؛ فازكويز ، يوفيتش ، فينيسيوس.

أتلتيكو مدريد أوبلاك. تريبير سافيتش ، هيرموسو لودي فيتولو ، كوك ، شاول ، ليمار ؛ موراتا ، كوستا.

إحصائيات تاريخية

في المجموع ، التقى الفريقان 222 مرة مع ريال مدريد متفوقًا بدرجة كبيرة ، حيث حقق 110 انتصارات مقارنة بـ 56 انتصارا للأتلتيكو.

إليك أداء كل فريق في المباريات الخمس الأخيرة.

ريال مدريد أتلتيكو مدريد

ريال 2-2 ارسنال (24/7) غوادالاخارا 0-0 أتلتيكو (24/7)

بايرن ميونيخ 3-1 ريال (21/7) نومانسيا 0-3 اتلتيكو (20/7)

ريال 0-2 بيتيس (19/5) بيتار 2-1 اتلتيكو (21/5)

سوسييداد 3-1 ريال (12/5) ليفانتي 2-2 اتلتيكو (18/5)

ريال 3-2 فياريال (5/5) اتلتيكو 1-1 اشبيلية (12/5)