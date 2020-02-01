LIVE| مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر في الجولة 22 من الدوري الاسباني.. بأعلى جودة

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر في الجولة 22 من الدوري الاسباني الممتاز، ويسعى ريال مدريد للفوز والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري بعد أن انفرد بالصدارة في الجولة الماضية بعد خسارة برشلونة ضد فالنسيا، ويستضيف المباراة ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد الذي يهدف لاستعادة لقب الليجا بعد هيمنة برشلونة عليه في السنوات الأخيرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مريد

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الجولة 22 من الدوري الاسباني، ويدخل ريال مدريد المباراة برصيد 46 نقطة في المركز الأول بينما يدخل ريال مدريد المباراة برصيد 36 نقطة في المركز الخامس ويسعى للفوز والثأر من ريال مدريد بعد خسارة السوبر بركلات الترجيح، والوصول للمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في مباراة الليلة في الدوري الاسباني:

ريال مدريد

اتلتيكو مدريد

بطاقة المباراة

البطولة الدوري الاسباني الجولة 22 موعد المباراة 1-2-2020 توقيت المباراة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت 3 معلق المباراة رؤوف خليف ملعب المباراة سانتياجو برنابيو

بث مباشر

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