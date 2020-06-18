LIVE| بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني.. يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الجولة 29 التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو، ويسعى ريال مدريد للفوز على فالنسيا لمواصلة اللحاق ببرشلونة المُتصدر بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد بعد فوز الغريم في مباراة الأمس بنتيجة 0/2، وتقام المباراة بدون جمهور ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا، ننقلها لكم عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات الدوري الاسباني والدوريات الاوروبية الكبرى، ويقوم يلا شوت بنقل المباراة مباشرة ضمن إطار الجولة 29 التي افتتحها برشلونة بالأمس.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة ريال مدريد وفالنسيا لمباراة الليلة في الدوري الاسباني:

ترتيب الفرق قبل المباراة

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط 1 برشلونة 29 20 4 5 9 31 : 69 38 64 2 ريال مدريد 28 17 8 3 10 20 : 52 32 59 3 إشبيلية 29 14 9 6 9 30 : 42 12 51 4 أتلتيكو مدريد 29 12 13 4 9 22 : 37 15 49 5 خيتافي 29 13 8 8 9 27 : 38 11 47 6 ريال سوسييداد 29 14 5 10 9 36 : 46 10 47 7 فياريال 29 13 5 11 9 38 : 46 8 44 8 فالنسيا 28 11 10 7 10 40 : 39 -1 43 9 غرناطة 29 12 6 11 9 35 : 37 2 42 10 أتلتيك بيلباو 29 9 12 8 9 26 : 32 6 39 11 ليفانتي 29 10 5 14 9 42 : 34 -8 35 12 ديبورتيفو ألافيس 29 9 8 12 9 39 : 31 -8 35 13 أوساسونا 29 8 11 10 9 44 : 35 -9 35 14 ريال بيتيس 29 8 10 11 9 47 : 40 -7 34 15 بلد الوليد 29 7 12 10 9 34 : 25 -9 33 16 إيبار 29 7 7 15 9 46 : 30 -16 28 17 سيلتا فيغو 29 5 12 12 9 35 : 22 -13 27 18 مايوركا 29 7 4 18 9 49 : 28 -21 25 19 إسبانيول 29 5 9 15 9 46 : 25 -21 24 20 ليغانيس 29 5 8 16 9 43 : 22 -21 23

بث مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا، بأعلى جودة عبر يلا شوت وفي حالة انقطاع البث المباشر للمباراة يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للمباراة للعمل مرة أخرى بأعلى جودة ويتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القناة الرياضية 3 بتعليق رؤوف خليف: