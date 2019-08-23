أنهى نادي ريال مدريد استعداداته لخوض المباراة التي تجمعه أمام نادي بلد الوليد ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الإسباني الدرجة الأولى والتي تنطلق غداً السبت، ويتطلع النادي الملكي ريال مدريد لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني مبكراً والابتعاد عن النتائج السيئة للفريق، وكان ريال مدريد قد بدأ مبارياته بالموسم الحالي بالفوز على نادي سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لهدف واحد، ويأمل في استكمال باقى المباريات بنفس النتائج الإيجابية للفريق.

في الناحية الأخرى يخوض نادي بلد الوليد مباراته أمام ريال مدريد متطلعاً لكسر هيمنة وسيطرة ريال مدريد على لقاءات الفريقين، وكذلك كسر الحاجز النفسي للاعبيه وخصوصاً أن الفريق لم يحقق الفوز على ريال مدريد منذ عام 2008 خلال مباراة الدور الأول بالدوري الإسباني بذات الموسم، وكانت أفضل نتيجة بعدها لبلد الوليد هو التعادل أمام ريال إيجابياً خلال موسم 2014.

تاريخ لقاءات الفريقين:

تواجه الفريقين قبل هذه المباراة في حوالي 40 مباراة كانت تقريباً كلها بالدوري الإسباني ماعدا ثلاث مباريات كانت 2 منها بكأس ملك إسبانيا ومباراة واحدة ودية، وكانت الغلبة في مجموع المباريات لصالح الملكي ريال مدريد، حيث استطاع تحقيق الفوز في 23 من المباريات التي جمعت بينهم، بينما حقق بلد الوليد الفوز في 4 مباريات فقط، وانتهت 13 مباراة بين الفريقين بالتعادل.

وكانت آخر مباريات جمعت بين الفريقين في مباراة الدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث استطاع ريال مدريد تحقيق الفوز في المبارتين بنتيجة 2-0 في مباراة الدور الأول و4-1 في مباراة الدور الثاني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو بمدينة مدريد الإسبانية، وتبث في تمام الساعة الـ8.00 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الـ7.00 مساءً بتوقيت القاهرة (الساعة الـ5.00 مساءً بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 3 والتي تبث باللغة العربية، وقناة beIN SPORTS HD 2 FR والتي تبث باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى القنوات الأجنبية الأخرى.