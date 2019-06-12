ريال مدريد يعلن ضم الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي قادما من ليون.. تفاصيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الألكتروني توصله إلى اتفاق مع نادي ليون الفرنسي يقضي بضم الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي حتى يونيو 2025.

وحسب تقارير معظم الصحف فإن قيمة الصفقة بلغت ثمان وأربعين مليون دولار.

يذكر إلى الظهير الأيسر هو المكان الذي يلعب فيه البرازيلي مارسيلو فهل سيتمكن فيرلاند ميندي من اللعب أساسيا في ظل وجود مارسيلو؟

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وتعد هذه الصفقة الرابعة للريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حيث إستطاع الريال ضم البلجيكي إيدن هازار قادما من تشيلسي كما قام بضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني وميليتاو من بورتو البرتغالي.

ومن المرجح أن يقوم الريال بصفقات جديدة لتدعيم خط وسط الفريق وقد رجحت بعض التقارير إلى أن إيركسن لاعب توتنهام قد يكون الصفقة الخامسة للريال مدريد للإستعداد للموسم المقبل بعد موسم صفري فشل الريال فيه على جميع الاصعدة، بعد أن هيمن على أوروبا طيلة ثلاثة مواسم متتالية وفاز بالدوري الإسباني في موسم 2017.