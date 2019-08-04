رينارد يكشف عن طموحاته مع منتخب السعودية

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن طومحاته مع فريق الخضر خلال الفترة القادمة، مشيرا الي ان الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد الأهداف الرئيسية التي سيعمل عليها، ويسعي لتحقيقها.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الي انه يسعى لكتابة التاريخ والنجاح الذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي.

رينارد مديرا فنيا لمنتخب السعودية

ووقع المدير الفني الفرنسي علي عقود تدريب منتخب السعودية اليوم الأحد مع الاتحاد المحلي للعبة برئاسة ياسر المسحل.

وفي مؤتمره الصحفي عقب التوقيع تطرق رينارد – بحسب تقرير نشرته سكاي نيوز-إلى الاختلاف بين قارتي آسيا وأفريقيا، قائلا: “من خلال تجربة دامت 10 أعوام في أفريقيا، أستطيع القول إن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن الأمر الأهم للمدرب هو التكيف مع البيئة، التي تعمل بها، ومن المهم جدا أن أتواجد في السعودية لفترات طويلة”.

وأضاف: “أنا على دراية بشغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزداد موسما بعد آخر بين الأندية، ولقد تحدثت مع العديد من اللاعبين المغاربة الذين سبق وأن لعبوا في الدوري السعودي”.

دوري أبطال آسيا

وتابع: “سأتواجد غدا الاثنين في مباراة النصر والوحدة الإماراتي (دوري أبطال آسيا)، وسأعود الثلاثاء إلى جدة لحضور مباراة الأهلي والهلال ، وسيكون من مهامي أنا وطاقمي اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتي في عملي مع المنتخب”.

هيرفي رينارد مديرا فنيا للمنتخب السعودي.. رسميا

وتحدث رينارد عن التواجد في نهائيات كأس العالم، التي تعتبر تجربة عظيمة يود تكرارها كل مرة، قائلا: “علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلا، وسنسعى سويا لتحقيقه”.

مفاوضات السعودية مع رينارد

وكشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن سهولة في الاتفاق مع المدرب الفرنسي، وقال: “كانت هناك معايير وضعناها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب، والاختيار وقع على الفرنسي هيرفي رينارد الذي كانت المفاوضات معه سهلة، وما ساعدنا أكثر هو متابعته السابقة للمنتخب”.

وكانت اخر محطات الفرنسي هيرفي رينارد عبر منتخب المغرب الذي تولي قيادته الفنية في فبراير 2016 وخاض معه بطولة الامم الافريقية 2017 ومونديال 2018 وبطولة الأمم الافريقية – كان 2019- ، إلا انه قدم استقالته من تدريب المنتخب المغربي الشهر الماضي عقب الخروج من البطولة الافريقية المقامة بالقاهرة من دور الـ 16 علي يد منتخب بنين.