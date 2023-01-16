رين يسقط باريس سان جيرمان بهدف تراوري

نجح نادي رين في إسقاط غريمه باريس سان جيرمان بهدف دون رد في إطار مواجهات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تراوري يحرز هدف الفوز على باريس سان جيرمان

وأحرز هدف اللقاء النجم المالي تراوري في الدقيقة الخامسة والستين من المباراة.

ودفع المدير الفني للفريق الباريسي غالتييه معظم العناصر الأساسية لباريس سان جيرمان مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا قبل أن يقرر إشراك مبابي والمغربي أشرف حكيمي في الدقيقة الخامسة والخمسين لكن ذلك لم يبعد حامل اللقب عن الخسارة.

الجدير بالذكر أن هذه الخسارة هي الثانية في الدوري هذا الموسم بالنسبة لباريس سان جيرمان حيث تعرض للخسارة الأولى أمام لونس 3-1.

بهذه النتيجة توقف رصيد باريس سان جيرمان عند 47 نقطة في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن لونس الثاني وخمس نقاط عن مارسيليا الثالث، وزاد رصيد رين إلى 37 نقطة وهو ذات رصيد موناكو الرابع.