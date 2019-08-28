زيدان يفكر في الرحيل عن ريال مدريد وتولي تدريب باريس سان جريمان

بعد الأداء الضعيف للنادي الملكي ريال مدريد الموسم الماضي، و الخلفات الكبيرة بين المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان“،ورئيس النادي “فلورنتينو بيريز”، أصبح من الواضح أن من المستحيل أن يكمل زيدان في تدريب النادي، وخصوصا بعد فشل الصفقات الأخيرة، التي قدمها “زيدان”إلي”بيريز”، لتعزيز صفوف الفريق بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به المالكي في الموسم الماضي، بعد رحيل البرتغالي “كريستيانو رونالدو”.

تفاصيل

في تقارير نشرتها الصحف الأسبانية، عن تصريحات “زيدان” الأيام الأخيرة، حيث قال انا مقتنع أنني لن يكمل هذا الموسم مع ريال مدريد، في ظل تعسف إ دارة النادي في جلب الصفقات الجديد لتقوية خطوط الهجوم للفريق،حيث بعد إنتقال كريستيانو رونالدو إ لي النادي الأيطالي يوفينتوس ، لم يجد النادي الأسباني بديلا يحل محله حتي الان ، كما أشار انه قدم لرئيس النادي ثلاث أسماء لضمهم إلي الفريق الفترة الأخيرة، ولكن “بيريز” لم يبدي اي أهتمام يذكر نحو الأمر ، ومن الأسماء التي قدمها “زيدان” ،اللاعب الفرنسي “بوجبا”، والبرازيلي “نيمار” ،والثالث هو البلجيكي “إيدن هازارد”، الذي نجح الملكي في ضم من صفوف النادي الأنجليزي تشيلسي بداية هذا الموسم .

وجة زيدان التالية

وأضافت التقارير الأسبانية، عن نية زيدان الفترة القادمة في الإنتقال إلي فرنسا، وتولي تدريب النادي الفرنسي “باريس سان جيرمان“، خلفا للمدرب المخضرم الألماني توماس توخل، حيث يري أن في فرنسا سوف يستطيع تحقيق حلمه .