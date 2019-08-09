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ساديو ماني في الإحتياطي.. تعرف على تشكيلة فريق ليفربول اليوم ضد نورويتش سيتي

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
ساديو ماني في الإحتياطي.. تعرف على تشكيلة فريق ليفربول اليوم ضد نورويتش سيتي
تشكيلة فريق ليفربول ضد نورويتش سيتي

تشكيلة ليفربول اليوم في مباراته ضد فريق نورويتش سيتي و التي تٌلعب في إفتتاح مباريات الدوري الانجليزي اليوم الجمعة الموافق 9/8/2019، حيث ستُلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق نادي ليفربول الأنفيلد بدون غيابات مهمة في صفوف الريدز ، و الجدير بالذكر مشاركة جوميز بدلاً من ماتيب و أوريجي بدلاً عن ساديو ماني اللاعب السنغالي و نجم منتخب السنغال .

تشكيلة فريق ليفربول اليوم

تشكيلة فريق ليفربول الانجليزي اليوم والذي يلعب ضد نورويتش سيتي، حيث أعلن الحساب الرسمي لفريق نادي ليفربول عن التشكيلة التي سيلعب بها اليوم حيث سيلعب بخطة 4-3-3، حيث يلعب المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الاتي :

  • حراسة المرمى : أليسون بيكر البرازيلي
  • قلب الدفاع : يلعب كلا من غوميز و فيرجيل فان دايك .
  • الظهيرين : أرنولد و روبرتسون .
  • وسط الملعب : هندرسون جهه اليمين و ويجنالدوم في الجهة اليسرى و فابينيو في الوسط .
  • خط الهجوم : يلعب محمد صلاح في الجهة اليمنى كجناح أيمن و أوريجي كجناح أيسر بديلاً عن ساديو ماني و فيرمينو في قلب الهجوم .

و يأتي على مقاعد البدلاء كلاً من ماتيب و نابي كيتا و ساديو ماني و جيمس ميلنر و اوكسلاد شامبيرلين و شاكيري و الحارس الإحتياطي أدريان .

تشكيلة فريق نورويتش سيتي

يأتي في حراسة المرمى اللاعب كرول و يلعب في قلب الدفاع كلاً من هانلي و جودفري و على الأطراف يأتي ارونز كظهير أيمن و لويس كظهير أيسر وفي وسط الملعب يأتي كلاً من مكلين و ترابيل و بوينديا و ستيبرمان و كانتويل أما قلب الهجوم فيأتي اللاعب بوكي .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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