ساديو ماني في الإحتياطي.. تعرف على تشكيلة فريق ليفربول اليوم ضد نورويتش سيتي

تشكيلة ليفربول اليوم في مباراته ضد فريق نورويتش سيتي و التي تٌلعب في إفتتاح مباريات الدوري الانجليزي اليوم الجمعة الموافق 9/8/2019، حيث ستُلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق نادي ليفربول الأنفيلد بدون غيابات مهمة في صفوف الريدز ، و الجدير بالذكر مشاركة جوميز بدلاً من ماتيب و أوريجي بدلاً عن ساديو ماني اللاعب السنغالي و نجم منتخب السنغال .

تشكيلة فريق ليفربول اليوم

تشكيلة فريق ليفربول الانجليزي اليوم والذي يلعب ضد نورويتش سيتي، حيث أعلن الحساب الرسمي لفريق نادي ليفربول عن التشكيلة التي سيلعب بها اليوم حيث سيلعب بخطة 4-3-3، حيث يلعب المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الاتي :

حراسة المرمى : أليسون بيكر البرازيلي

قلب الدفاع : يلعب كلا من غوميز و فيرجيل فان دايك .

الظهيرين : أرنولد و روبرتسون .

وسط الملعب : هندرسون جهه اليمين و ويجنالدوم في الجهة اليسرى و فابينيو في الوسط .

خط الهجوم : يلعب محمد صلاح في الجهة اليمنى كجناح أيمن و أوريجي كجناح أيسر بديلاً عن ساديو ماني و فيرمينو في قلب الهجوم .

و يأتي على مقاعد البدلاء كلاً من ماتيب و نابي كيتا و ساديو ماني و جيمس ميلنر و اوكسلاد شامبيرلين و شاكيري و الحارس الإحتياطي أدريان .

تشكيلة فريق نورويتش سيتي

يأتي في حراسة المرمى اللاعب كرول و يلعب في قلب الدفاع كلاً من هانلي و جودفري و على الأطراف يأتي ارونز كظهير أيمن و لويس كظهير أيسر وفي وسط الملعب يأتي كلاً من مكلين و ترابيل و بوينديا و ستيبرمان و كانتويل أما قلب الهجوم فيأتي اللاعب بوكي .