 التخطي إلى المحتوى

ساعات تفصلنا عن بدء الدوري الانجليزي.. تعرف على جدول مباريات الأسبوع الأول

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث

يبدأ غداً الموافق 9/8/2019 موسم جديد من الدوري الانجليزي الممتاز 2019/2020 و سيقوم بلعب أولى مباريات الدوري فريق نادي ليفربول الرياضي حيث سيواجه فريق نورويتش سيتي في أولى مباريات جدول الدوري الانجليزي، و ستقام المباراة على ملعب الأنفيلد ملعب نادي ليفربول الرياضي في تمام الساعة التاسعة مساءاً، و الجدير بالذكر أن فريق ليفربول قد حصل على المركز الثاني في الموسم الماضي بعد خسارتة للمركز الأول بفارق نقطة وحيدة حيث توج فريق مانشستر سيتي بالدوري العام الماضي .

جدول مباريات الأسبوع الأول

جدول مباريات  الدوري الانجليزي الأسبوع الأول و الذي سيبدأ غداً الجمعة .

…ضد ……….اليومالتوقيتالملعبالجولة
ليفربول ضد نورويتش سيتيالجمعة

9/8/2019

21.00anfield1
وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتيالسبت 10/8/201913.30london stadium1
  بيرنلي ضد ساوثهامبتونالسبت

10/8/2019

16.00TURF Moor1
كريستال بالاس ضد إيفرتونالسبت

10/8/2019

16.00selhurst park1
بورنموث ضد شيفيلد يونايتدالسبت

10/8/2019

16.00vitality stadium1
واتفورد ضد برايتون أند هوف البيونالسبت

10/8/2019

16.00vicarage road1
توتنهام هوتسبر ضد أستون فيلا السبت

10/8/2019

18.30tottenham stadium1
ليستر سيتي ضد ولفرهامبتون وانديررزالاحد

11/8/2019

15.00king power stadium1
نيوكاسل يونايتد ضد أرسنالالاحد

11/8/2019

15.00st.james park1
مانشستر يونايتد ضد تشلسيالاحد

11/8/2019

18.30old traffo

 

فانتازي الدوري الانجليزي

بعد التعرف على جدول مباريات  الدوري الانجليزي الأسبوع الأول  نقدم لكم رابط لعبه الفانتازي للدوري الإنجليزي وطريقه تحميلها و التسجيل فيها، حيث يمكنك التسجيل عن طريق الموقع الرسمي للعبه، ثم بعد ذلك عليك إختيار فريقك المفضل و شراء اللاعبين للحصول على النقاط .

سوف يهمك:

عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.