ساعات تفصلنا عن بدء الدوري الانجليزي.. تعرف على جدول مباريات الأسبوع الأول

يبدأ غداً الموافق 9/8/2019 موسم جديد من الدوري الانجليزي الممتاز 2019/2020 و سيقوم بلعب أولى مباريات الدوري فريق نادي ليفربول الرياضي حيث سيواجه فريق نورويتش سيتي في أولى مباريات جدول الدوري الانجليزي، و ستقام المباراة على ملعب الأنفيلد ملعب نادي ليفربول الرياضي في تمام الساعة التاسعة مساءاً، و الجدير بالذكر أن فريق ليفربول قد حصل على المركز الثاني في الموسم الماضي بعد خسارتة للمركز الأول بفارق نقطة وحيدة حيث توج فريق مانشستر سيتي بالدوري العام الماضي .

جدول مباريات الأسبوع الأول

جدول مباريات الدوري الانجليزي الأسبوع الأول و الذي سيبدأ غداً الجمعة .

…ضد ………. اليوم التوقيت الملعب الجولة ليفربول ضد نورويتش سيتي الجمعة 9/8/2019 21.00 anfield 1 وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي السبت 10/8/2019 13.30 london stadium 1 بيرنلي ضد ساوثهامبتون السبت 10/8/2019 16.00 TURF Moor 1 كريستال بالاس ضد إيفرتون السبت 10/8/2019 16.00 selhurst park 1 بورنموث ضد شيفيلد يونايتد السبت 10/8/2019 16.00 vitality stadium 1 واتفورد ضد برايتون أند هوف البيون السبت 10/8/2019 16.00 vicarage road 1 توتنهام هوتسبر ضد أستون فيلا السبت 10/8/2019 18.30 tottenham stadium 1 ليستر سيتي ضد ولفرهامبتون وانديررز الاحد 11/8/2019 15.00 king power stadium 1 نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال الاحد 11/8/2019 15.00 st.james park 1 مانشستر يونايتد ضد تشلسي الاحد 11/8/2019 18.30 old traffo

فانتازي الدوري الانجليزي

بعد التعرف على جدول مباريات الدوري الانجليزي الأسبوع الأول نقدم لكم رابط لعبه الفانتازي للدوري الإنجليزي وطريقه تحميلها و التسجيل فيها، حيث يمكنك التسجيل عن طريق الموقع الرسمي للعبه، ثم بعد ذلك عليك إختيار فريقك المفضل و شراء اللاعبين للحصول على النقاط .