ساعات تفصلنا عن بدء الدوري الانجليزي.. تعرف على جدول مباريات الأسبوع الأول

يبدأ غداً الموافق 9/8/2019 موسم جديد من الدوري الانجليزي الممتاز 2019/2020 و سيقوم بلعب أولى مباريات الدوري فريق نادي ليفربول الرياضي حيث سيواجه فريق نورويتش سيتي في أولى مباريات جدول الدوري الانجليزي، و ستقام المباراة على ملعب الأنفيلد ملعب نادي ليفربول الرياضي في تمام الساعة التاسعة مساءاً، و الجدير بالذكر أن فريق ليفربول قد حصل على المركز الثاني في الموسم الماضي بعد خسارتة للمركز الأول بفارق نقطة وحيدة حيث توج فريق مانشستر سيتي بالدوري العام الماضي .
جدول مباريات الأسبوع الأول
جدول مباريات الدوري الانجليزي الأسبوع الأول و الذي سيبدأ غداً الجمعة .
فانتازي الدوري الانجليزي
بعد التعرف على جدول مباريات الدوري الانجليزي الأسبوع الأول نقدم لكم رابط لعبه الفانتازي للدوري الإنجليزي وطريقه تحميلها و التسجيل فيها، حيث يمكنك التسجيل عن طريق الموقع الرسمي للعبه، ثم بعد ذلك عليك إختيار فريقك المفضل و شراء اللاعبين للحصول على النقاط .
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