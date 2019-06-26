سبب استبعاد عمرو وردة من المنتخب قبل ساعات من “مباراة مصر والكونغو”

قرر الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر استبعاد نجم خط وسطه “عمرو وردة” وذلك قبل ساعات من المباراة المرتقبة والهامة والتي تجمع منتخب مصر مع منتخب الكونغو، ولقاء الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا 2019، ونستعرض معكم سبب استبعاد عمرو وردة من المنتخب، وخاصة بعد تجاوز الجميع أزمة انستجرام والتي كان بطلها عمرو وردة وموديل مصرية، وتأكيد خافيير أجيري في المؤتمر الصحفي أن الجميع تجاوز هذا الأمر وتم غلقه رسميا وأن وردة مستمر مع المنتخب.

سبب استبعاد عمرو وردة من المنتخب

انتشر فيديو لعمرو وردة على مواقع التواصل الاجتماعي، والفيديو نشرته فتاة مكسيكية، والتي قالت أن هذا الفيديو لعمرو وردة وتم تسجيله منذ فترة، الفيديو به تجاوزات أخلاقية، وصل الفيديو لأعضاء الجهاز الإداري للمنتخب واللاعبين، تم تصعيد الأمر إلى رئيس الاتحاد، وتم مناقشتة أمر عمرو وردة بين الجهازين الفني والإداري، ليقرر الجميع استبعاد عمرو وردة رسميا من معسكر المنتخب، ليقل عدد اللاعبين في المشوار الأفريقي إلى 22 لاعب فقط.

رد عمرو وردة

قال اللاعب أنه برئ، وأن هذا الفيديو المنتشر مفبرك، وتم تركيب وجهة على وجه الشخص الذي بالفيديو، هذا ويلتقي منتخب مصر عند العاشرة مساء اليوم الأربعاء مع منتخب الكونغو، تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وهي منقولة على قناة تايم سبورت الأرضية.