سبب تأجيل نهائي كأس الأمير الكويتي 2022.. وتعرف على الموعد الجديد لمباراة كاظمة والسالمية

بواسطة محمود عطا الله
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أعلن اتحاد كرة القدم الكويتي، عن تأجيل مباراة نهائي كأس الأمير 2022 والتي كانت ستقام مساء اليوم الإثنين بين كاظمة والسالمية على استاد جابر الكبير، أعلن قرار التأجيل رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وقد حدد الاتحاد موعدًا جديدًا لتلك المباراة المرتقبة على لقب أغلى الكؤوس والتي تحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

سبب تأجيل النهائي والموعد الجديد لمباراة كاظمة والسالمية

قال رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، إن قرار تأجيل المباراة النهائية على كأس الأمير الكويتي، جاء بناءَ على توجيهات من الديوان الأميري بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الكويت اليوم، وتشهد الكويت موجة غبار قوية قادمة من العراق، والتأجيل جاء حفاظًا على سلامة الجمهور واللاعبين، موعد مباراة كاظمة والسالمية الجديد والنهائي هو يوم الإثنين القادم 23 مايو 2022 عند الساعة 7.15 مساء بتوقيت الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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